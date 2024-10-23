لماذا تعتبر "البيتزا رقم 40" على قائمة أحد المطاعم في ألمانيا الأكثر مبيعا؟ لأنها تقدم مع الكوكايين

بقلم: يورونيوز

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ما إن بدأت المجموعة المختصة بالمخدرات في جهاز الشرطة الألمانية بمراقبة مطعم البيتزا حتى أدركوا بسرعة سبب شهرة "البيتزا رقم 40".

هذا ما كشفه المدير الجنائي مايكل غراف فون مولتك عندما قال للصحفيين إن مفتشي الأغذية أبلغوا عن المخطط أول مرة في شهر آذار/مارس.

وقالت الشرطة الألمانية إن العملاء الذين ذهبوا إلى المطعم وطلبوا البند رقم 40 في القائمة حصلوا على الكوكايين مع البيتزا. وبذلك تمكن رجال الشرطة من كشف عملية تهريب المخدرات في مدينة دوسلدورف الألمانية.

ضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون عند حوالي 1.5 طن من الكوكايين جاهزة للنقل في بافاريا بألمانيا Karl-Josef Hildenbrand/AP

أما عندما داهم الضباط شقة مدير المطعم، فإن الشاب البالغ من العمر 36 عامًا ألقى كيسًا من المخدرات من النافذة، لكنه سقط مباشرة في أيدي ضباط الشرطة. كان في الكيس 1.6 كجم من الكوكايين و 400 جرام من الحشيش و 268 ألف يورو نقدًا.

أعاد مدير المطعم فتحه بعد يومين من اعتقاله، واستمر في بيع "البيتزا رقم 40" غير المشروعة، ما سمح للمحققين أن يتتبعوا سلسلة التوريد الخاصة بالعملية.

حزم كوكايين في مكتب الجمارك في هامبورج بألمانيا Axel Heimken/AP

وبعد عدة أسابيع من التحقيق، شن حوالي 150 ضابطًا مداهمة كبيرة وفككوا عصابة المخدرات واعتقلوا ثلاثة مشتبه بهم، بما في ذلك زعيم العصابة البالغ من العمر 22 عامًا.

وداهمت السلطات أيضا منازل 12 مشتبها بهم آخرين بالإضافة إلى مؤسساتهم التجارية. وعثرت خلال ذلك على مزرعتين للقنب فيهما 360 نبتة بمدينتي مونشنغلادباخ وسولينغن القريبتين. واستولت الشرطة أيضا على أسلحة ونقود وساعات فاخرة.

وقبضت السلطات على مدير مطعم البيتزا في وقت لاحق أثناء محاولته الفرار إلى الخارج، ولا يزال قيد الاحتجاز، دون أن يتم الكشف عن اسمه وأسماء المشتبه بهم معه، طبقا للقوانين الألمانية التي تتعلق بالخصوصية.

ولم تكشف الشرطة بعد عن المبلغ الذي كان يتقاضاه مطعم البيتزا مقابل طلب الكوكايين الخاص.