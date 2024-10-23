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لماذا تعتبر "البيتزا رقم 40" على قائمة أحد المطاعم في ألمانيا الأكثر مبيعا؟ لأنها تقدم مع الكوكايين

موظف يحضر البيتزا في مطعم 26 كانون الثاني يناير 2017
موظف يحضر البيتزا في مطعم 26 كانون الثاني يناير 2017 Copyright AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Copyright AP Photo/Alexander Zemlianichenko
بقلم: يورونيوز
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قبضت الشرطة في ألمانيا مؤخرا على مدير مطعم يبيع المخدرات وينتمي لعصابة. لا يبيع بضاعته في الممرات الضيقة ولا الشوارع المظلمة، بل أمام مرأى ومسمع من الناس، في مطعم يقدم البيتزا. ويعرف صاحب المطعم زبونه، من خلال الطبق أو الوجبة التي يطلبها، طبق اعتبر الأكثر شهرة لديه، لكن السبب بات معروفا.

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ما إن بدأت المجموعة المختصة بالمخدرات في جهاز الشرطة الألمانية بمراقبة مطعم البيتزا حتى أدركوا بسرعة سبب شهرة "البيتزا رقم 40".

هذا ما كشفه المدير الجنائي مايكل غراف فون مولتك عندما قال للصحفيين إن مفتشي الأغذية أبلغوا عن المخطط أول مرة في شهر آذار/مارس.

وقالت الشرطة الألمانية إن العملاء الذين ذهبوا إلى المطعم وطلبوا البند رقم 40 في القائمة حصلوا على الكوكايين مع البيتزا. وبذلك تمكن رجال الشرطة من كشف عملية تهريب المخدرات في مدينة دوسلدورف الألمانية.

ضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون عند حوالي 1.5 طن من الكوكايين جاهزة للنقل في بافاريا بألمانيا
ضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون عند حوالي 1.5 طن من الكوكايين جاهزة للنقل في بافاريا بألمانياKarl-Josef Hildenbrand/AP

أما عندما داهم الضباط شقة مدير المطعم، فإن الشاب البالغ من العمر 36 عامًا ألقى كيسًا من المخدرات من النافذة، لكنه سقط مباشرة في أيدي ضباط الشرطة. كان في الكيس 1.6 كجم من الكوكايين و 400 جرام من الحشيش و 268 ألف يورو نقدًا.

أعاد مدير المطعم فتحه بعد يومين من اعتقاله، واستمر في بيع "البيتزا رقم 40" غير المشروعة، ما سمح للمحققين أن يتتبعوا سلسلة التوريد الخاصة بالعملية.

حزم كوكايين في مكتب الجمارك في هامبورج بألمانيا
حزم كوكايين في مكتب الجمارك في هامبورج بألمانياAxel Heimken/AP

وبعد عدة أسابيع من التحقيق، شن حوالي 150 ضابطًا مداهمة كبيرة وفككوا عصابة المخدرات واعتقلوا ثلاثة مشتبه بهم، بما في ذلك زعيم العصابة البالغ من العمر 22 عامًا.

وداهمت السلطات أيضا منازل 12 مشتبها بهم آخرين بالإضافة إلى مؤسساتهم التجارية. وعثرت خلال ذلك على مزرعتين للقنب فيهما 360 نبتة بمدينتي مونشنغلادباخ وسولينغن القريبتين. واستولت الشرطة أيضا على أسلحة ونقود وساعات فاخرة.

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وقبضت السلطات على مدير مطعم البيتزا في وقت لاحق أثناء محاولته الفرار إلى الخارج، ولا يزال قيد الاحتجاز، دون أن يتم الكشف عن اسمه وأسماء المشتبه بهم معه، طبقا للقوانين الألمانية التي تتعلق بالخصوصية.

ولم تكشف الشرطة بعد عن المبلغ الذي كان يتقاضاه مطعم البيتزا مقابل طلب الكوكايين الخاص.

المصادر الإضافية • أ ب

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