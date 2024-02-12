ارتفاع أسعار البيتزا في دول الاتحاد الأوروبي: ما هي نسبة الزيادة؟ وماذا عن التكاليف؟

بقلم: يورونيوز

شهد محبو البيتزا وفطائر الكيش ارتفاع الأسعار في المجر بـ 13.4 في المائة وبأكثر من 11.3 في المائة في لوكسمبورغ، أما في لاتفيا، فقد ارتفعت أسعار البتزا والكيش بـ 10.6 في المائة.

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أشارت بيانات إلى زيادة أسعار البيتزا في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2023. البعض وصف الزيادة بـ "المعتدلة"، وفق تقرير جديد للمعهد الأوروبي للإحصاء، والذي أوضح أن أسعار الأطباق تختلف حسب كل دولة.

كان متوسط سعر البيتزا والفطائر المعجنة التي تمّ شراؤها من المتاجر في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر-كانون الأول 2023 أعلى بنسبة 5.9 في المائة عمّا كان عليه في ديسمبر-كانون الأول 2022، وفقًا ليوروستات.

لكن هذا يشير إلى أن معدل الزيادة في أسعار تلك الأطباق تباطأ في العام 2023 بالمقارنة بشهر ديسمبر-كانون الأول من عام 2022 عندما كانت الأسعار أعلى بنسبة 15.9 في المائة عمّا كانت عليه في ديسمبر-كانون الأول 2021.

وشهد محبو البيتزا وفطائر الكيش ارتفاع الأسعار في المجر بـ 13.4 في المائة وبأكثر من 11.3 في المائة في لوكسمبورغ، أما في لاتفيا، فقد ارتفعت أسعار البتزا والكيش بـ 10.6 في المائة. كما ارتفعت الأسعار بشكل طفيف في الدنمارك بـ 0.6 في المائة وبـ 1 في المائة في بلجيكا. مع ذلك، يمكن للعملاء في هولندا طلب هذه الأطباق بسعر أقل قليلاً، مع انخفاض بنسبة أقل من 0.9 في المائة.

من الواضح أنّ تقلبات أسعار البيتزا تتأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك التقلبات بأسعار مكوناتها الرئيسية، فعلى سبيل المثال، في مارس-آذار الماضي، شهد متوسط سعر الزيوت والدهون، ومكونات البيتزا الرئيسية، بما في ذلك زيت الزيتون، زيادة وصلت إلى 23 في المائة في الاتحاد الأوروبي مقارنة بشهر مارس-آذار 2022، وفقًا لما أوردته يوروستات.

وبشكل عام، يتأثر سعر البيتزا بمجموعة من العوامل، حيث تلعب تكاليف المكونات والموقع والمنافسة،بالإضافة إلى تفضيلات المستهلك أدوارًا رئيسية في تحديد السعر النهائي.