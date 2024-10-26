علي بابا توافق على دفع 433.5 مليون دولار لتسوية دعوى احتكار أمريكية

ونفى علي بابا ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنها دخلت في التسوية لتجنب التكاليف والاضطراب الناتج عن التقاضي المستمر.

تم تقديم التسوية المقترحة في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، وتحتاج إلى موافقة القاضي الأمريكي جورج دانيلز.

وزعمت الدعوى القضائية، التي تم رفعها في عام 2020، أن علي بابا ادعت أنها لم تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار أو المنافسة غير العادلة، رغم أنها كانت تتطلب من التجار اختيار منصة توزيع واحدة فقط.

تشمل التسوية المستثمرين في إيداعات علي بابا الأمريكية من 13 نوفمبر 2019 إلى 23 ديسمبر 2020، وتعمل على حل المطالبات التي تعرضوا فيها لخسائر عندما أدرك السوق بيانات علي بابا المضللة، وانخفض سعر السهم.

ووصف المحامون عن المدعين في أوراق المحكمة الصفقة المقترحة بأنها "نتيجة استثنائية"، مشيرين إلى أنها تفوقت بشكل كبير على متوسط التعويض في دعاوى الأوراق المالية الجماعية حيث تجاوزت خسائر المستثمرين 10 مليارات دولار.

وكانت أقصى تعويضات قد يسعى إليها مستثمرو علي بابا لو استمروا في التقاضي تصل إلى 11.63 مليار دولار، حسبما كتب المحامون.

تتعلق القضية بــ"دعوى الأوراق المالية لمجموعة علي بابا القابضة المحدودة" في المحكمة الأمريكية، المنطقة الجنوبية من نيويورك، رقم 20-09568.