Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

علي بابا توافق على دفع 433.5 مليون دولار لتسوية دعوى احتكار أمريكية

شعار شركة التكنولوجيا الصينية علي بابا يظهر في مكتبها في بكين في 10 أغسطس 2021
شعار شركة التكنولوجيا الصينية علي بابا يظهر في مكتبها في بكين في 10 أغسطس 2021 حقوق النشر  مارك شيفيلبين / حقوق النشر 2021
حقوق النشر مارك شيفيلبين / حقوق النشر 2021
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

أعلن العملاق الصيني علي بابا الجمعة، أنه وافق على دفع 433.5 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية في الولايات المتحدة قدمها مستثمرون يتهمون عملاق التجارة الإلكترونية بممارسات احتكارية.

ونفى علي بابا ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنها دخلت في التسوية لتجنب التكاليف والاضطراب الناتج عن التقاضي المستمر.

تم تقديم التسوية المقترحة في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، وتحتاج إلى موافقة القاضي الأمريكي جورج دانيلز.

وزعمت الدعوى القضائية، التي تم رفعها في عام 2020، أن علي بابا ادعت أنها لم تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار أو المنافسة غير العادلة، رغم أنها كانت تتطلب من التجار اختيار منصة توزيع واحدة فقط.

تشمل التسوية المستثمرين في إيداعات علي بابا الأمريكية من 13 نوفمبر 2019 إلى 23 ديسمبر 2020، وتعمل على حل المطالبات التي تعرضوا فيها لخسائر عندما أدرك السوق بيانات علي بابا المضللة، وانخفض سعر السهم.

Related

ووصف المحامون عن المدعين في أوراق المحكمة الصفقة المقترحة بأنها "نتيجة استثنائية"، مشيرين إلى أنها تفوقت بشكل كبير على متوسط التعويض في دعاوى الأوراق المالية الجماعية حيث تجاوزت خسائر المستثمرين 10 مليارات دولار.

وكانت أقصى تعويضات قد يسعى إليها مستثمرو علي بابا لو استمروا في التقاضي تصل إلى 11.63 مليار دولار، حسبما كتب المحامون.

تتعلق القضية بــ"دعوى الأوراق المالية لمجموعة علي بابا القابضة المحدودة" في المحكمة الأمريكية، المنطقة الجنوبية من نيويورك، رقم 20-09568.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

مدينة أركاشون تتيح خدمة تشات جي بي تي بريميوم مجانًا لدعم كبار السن في الوصول إلى الخدمات الرقمية

كوكاكولا تسحب ملايين الزجاجات في النمسا.. مخاوف من شظايا معدنية تهدد سلامة المستهلكين

"أسنان تركيا": عروض مغرية بأسعار منخفضة قد تكلف المرضى صحة أسنانهم