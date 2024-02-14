مانشستر يونايتد يحصل على موافقة الاتحاد الإنكليزي لبيع حصة إلى الملياردير البريطاني جيم راتكليف

بقلم: يورونيوز

اقترب عرض شراء الملياردير البريطاني جيم راتكليف المقترح لشراء حصة 25٪ في نادي مانشستر يونايتد من الاكتمال الأربعاء بعد أن أعلن نادي الدوري الإنكليزي الممتاز، الموافقة عليه.

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وأمام الملياردير البريطاني حتى 17 شباط/فبراير لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الاستحواذ، على الرغم من أن التأكيد قد يأتي لاحقاً.

وفي تقرير قدمه الأربعاء إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، قال يونايتد إن الاتحاد الإنكليزي وافق على المضي قدماً في الصفقة، وتم تأكيد موافقة الدوري الاثنين.

وكان راتكليف، وهو أحد أكثر الأغنياء في بريطانيا ومالك شركة البتروكيماويات العملاقة "إينيوس" (INEOS)، قد وافق على صفقة لشراء حصة في يونايتد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أن عرضت عائلة غليزر الأمريكية صاحبة الأغلبية، النادي للبيع في عام 2022.

وفي نهاية الأمر، قررت عائلة غليزر، التي تمتلك أيضاً "تامبا باي بوكانيرز"، بيع أقلية من بطل الدوري الإنكليزي 20 مرة، بعد أن تلقت عروضاً من المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني أيضاً.

وقال يونايتد إن راتكليف، 71 عاماً، دفع 1.3 مليار دولار مقابل "ما يصل إلى 25٪" من النادي، وسيستثمر 300 مليون دولار أخرى لغرض "الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد".

وسيقدم 200 مليون دولار عند إتمام الصفقة و100 مليون دولار أخرى بحلول نهاية عام 2024.

وسيتولى قسم "إينيوس" الرياضي التابع لراتكليف مسؤولية إدارةعمليات كرة القدم في النادى.

وفي النهاية، سيرفع هذا الاستثمار الإضافي حصة راتكليف إلى 29٪، وستمتلك عائلة غليزر حصة قدرها 49% بموجب الصفقة.

وتعرضت عائلة غليزر لانتقادات جماهيرية لتراجع مستوى الفريق منذ اعتزال المدرب السابق أليكس فيرجسون في 2013، بعد نجاحات غير مسبوقة للفريق.