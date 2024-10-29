قلعة بعلبك العريقة تتعرض للدمار... غارات إسرائيلية تستهدف السور الروماني بمدينة الشمس

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تُدرج قلعة بعلبك وامتداداتها ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وهي محمية بموجب اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، والتي أُقرت عام 1954.

وتحمل قلعة بعلبك تاريخًا عريقًا، إذ يعود تأسيسها إلى الفينيقيين في أوائل العام 2000 قبل الميلاد، وتعاقبت عليها حضارات مختلفة. وقد أطلق عليها الإغريق اسم "هيليوبوليس" أو "مدينة الشمس"، وهي تحتوي أبرز الآثار الرومانية الإمبراطورية الهندسية في العالم.

مقاطع تظهر تضرر السور الروماني المحيط بثكنة غورو جراء غارة إسرائيلية استهدفته

أما السور الروماني المحيط بثكنة غورو التي استهدفها الجيش الإسرائيلي متسببًا بمقتل 3 لبنانيين وإصابة 17 آخرين بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فيعتبر جزءًا من القلعة ويمثل امتدادًا لبوابتها الشمالية، كما أنه مدرج ضمن قائمة الجرد العام للأبنية الأثرية وفقًا للمرسوم رقم 456 الصادر في عام 1936.

وكانت ثكنة "غورو" تُستخدم كموقع عسكري استراتيجي، نظرًا لإشرافها على مناطق واسعة من البقاع اللبناني، وقد استُخدمت من قِبل الجيش الفرنسي خلال فترة الانتداب، وتابع الجيش اللبناني استخدامها بعد الاستقلال عام 1943.

وفي وقت سابق، تسببت الارتجاجات الناجمة عن الغارات الإسرائيلية العنيفة على مدينة بعلبك في تضرر قبة "دورس" وسقوط بعض حجارة التاج المملوكي، الذي يقع داخل معبد جوبيتر ويُعد من المعالم التي تحظى باهتمام واسع.

آثار رومانية في قلعة بعلبك AP Photo/Hassan Ammar

من جهته، صرح رئيس بلدية بعلبك، مصطفى الشل، في مقابلة مع "يورونيوز" بأن البلدية تواصلت مع عدد من الجهات، وأبلغت المديرية العامة للآثار بالأضرار التي لحقت بالمعالم الأثرية، محذرًا من خطورة ارتجاجات الغارات على الموقع. وقال الشل: "تواصلنا مع وزير الثقافة اللبناني، وهناك تحرك جدي بالتعاون مع منظمة اليونسكو من أجل حماية المعالم الأثرية في بعلبك".

وأضاف الشل في حديثه لـ"يورونيوز" أن جميع البعثات الأجنبية العاملة في التنقيب على الآثار غادرت المواقع في الوقت الحالي نظرًا لخطورة الوضع في المدينة.

في هذا السياق، وجه وزير الثقافة محمد وسام المرتضى خطابًا إلى منظمة اليونسكو الدولية، عبّر فيه عن قلقه من الأضرار التي تلحق بقلعة بعلبك، مطالبًا بالتدخل الفوري لحماية أحد أعرق المعالم التاريخية في العالم.