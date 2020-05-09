شاهد: قلعة بعلبك بحلة بيضاء مضاءة بعلمي الصليب والهلال الأحمر تكريما للطواقم الطبية

تلألأت أنوار المعبد الروماني في مدينة بعلبك اللبنانية في سهل البقاع الشرقي تكريما لعمال القطاع الصحي. تمّ إضاءة الأعمدة الستة للمعبد الشهير تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للصليب الأحمر حيث تمّ تخصيص مساحة مضيئة لعلم الصليب الأحمر إلى جانب علم الهلال الأحمر.

وتأتي هذه المبادرة كتحية شكر وعرفان لعمال القطاع الصحي في المستشفيات ومراكز الصليب الأحمر والهلال الأحمر على الجهود التي يبذلونها خلال أزمة كورونا الصحية التي تجتاح العالم.

وخلال احتفالات التكريم قال وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى أن المبادرة تهدف إلى تثمين جهود الصليب الأحمر ولجميع عمال القطاع الصحي، مضيفا أن هذه المبادرة التي أشرف عليها عدد من المسؤولين هي تحية ووقفة تضامنية إلى أولئك الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الناس.

وأشاد وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى ومن معه بجهود الطواقم الطبية ومساعيها لمكافحة هذه الجائحة التي كشفت عن هشاشة الأنظمة الصحية في جميع دول العالم. وإلى غاية الجمعة سجلت السلطات اللبنانية 796 إصابة بفيروس كوفيد-19 و26 حالة وفاة.