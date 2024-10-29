Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

قوات "المقاومة" تُضيّق الخناق على النظام العسكري في ميانمار

في هذه الصورة التي قدمتها قوات الدفاع الشعبي في ماندالاي يقف أفرادها لالتقاط صورة أمام بوابة كتيبة الجيش التي تم الاستيلاء عليها في بلدة موغوك في منطقة ماندالاي، ميانمار
في هذه الصورة التي قدمتها قوات الدفاع الشعبي في ماندالاي يقف أفرادها لالتقاط صورة أمام بوابة كتيبة الجيش التي تم الاستيلاء عليها في بلدة موغوك في منطقة ماندالاي، ميانمار حقوق النشر AP/Mandalay People's Defence Force
حقوق النشر AP/Mandalay People's Defence Force
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

شهدت ميانمار تحولاً دراماتيكياً في موازين القوى العسكرية منذ عام، إذ نجحت ثلاث مجموعات مسلحة في شن هجوم مباغت ومنسق في شمال شرق البلاد، مما أدى إلى تغيير المشهد الاستراتيجي بشكل جذري وألهم جماعات أخرى للانضمام إلى المقاومة.

اعلان

وعلى الرغم من تفوق الجيش العددي وعلى مستوى التسليح، إضافة إلى الدعم المادي من روسيا والصين، إلا أن النظام العسكري يجد نفسه اليوم في موقف دفاعي متزايد بعد خسارته عشرات المواقع والقواعد والمدن الاستراتيجية، والتي يقر قادته أنفسهم بصعوبة استعادتها.

وكان الجيش قد استولى على السلطة من الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في فبراير 2021، مما أدى إلى تصاعد المواجهات مع الميليشيات المسلحة التي تمثل الأقليات العرقية في مناطق الحدود، والتي تناضل منذ عقود من أجل حكم ذاتي أوسع.

في هذه الصورة التي قدمتها قوات الدفاع الشعبي في ماندالاي يقف أعضاء من جيش تحرير تانغ الوطني، إحدى القوات العرقية المسلحة في تحالف الأخوة، وقوات الدفاع الشعبي في ماندالاي
في هذه الصورة التي قدمتها قوات الدفاع الشعبي في ماندالاي يقف أعضاء من جيش تحرير تانغ الوطني، إحدى القوات العرقية المسلحة في تحالف الأخوة، وقوات الدفاع الشعبي في ماندالاي AP/Mandalay People's Defence Force

وأطلق "تحالف الأشقاء الثلاثة"، المكون من جيش التحالف الديمقراطي الوطني لميانمار، وجيش أراكان، وجيش تحرير تاانغ الوطني، "عملية 1027" في 27 أكتوبر 2023، والتي نجحت بسرعة في السيطرة على بلدات وقواعد عسكرية على طول الحدود مع الصين.

وتسيطر قوات المقاومة حالياً، كلياً أو جزئياً، على مساحة واسعة من الأراضي تمتد على شكل حدوة حصان من ولاية راخين في الغرب، مروراً بالشمال، ثم جنوباً إلى ولايتي كاياه وكايين على الحدود التايلاندية. وقد انسحب الجيش نحو وسط البلاد، حول العاصمة نايبيداو ومدينة يانغون.

ومع تزايد خسائر الجيش على الأرض، لجأ بشكل متزايد إلى الضربات الجوية والمدفعية العشوائية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في عدد الضحايا المدنيين. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى زيادة بنسبة 95% في وفيات المدنيين جراء الغارات الجوية، و170% في القتلى المدنيين بسبب القصف المدفعي منذ بدء العملية.

Related

وقد أدى القتال إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين، ليصل العدد الإجمالي للنازحين داخلياً في ميانمار إلى أكثر من 3 ملايين شخص، مع حاجة 18.6 مليون شخص للمساعدات الإنسانية.

ويبقى الدور الصيني عاملاً مؤثراً في المشهد السياسي، حيث يُعتقد أن بكين دعمت ضمنياً "عملية 1027" لوقف أنشطة الجريمة المنظمة على حدودها، لكنها تسعى حالياً لوقف القتال المتجدد من خلال الضغط على مختلف الأطراف.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رأس النظام العسكري في ميانمار

قلعة بعلبك العريقة تتعرض للدمار... غارات إسرائيلية تستهدف السور الروماني بمدينة الشمس

فيضانات مدمرة تضرب ميانمار والحكومة العسكرية تستغيث بالخارج