مسيرات حزب الله ترغم نتنياهو على تأجيل زفاف ابنه

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس تأجيل حفل زفاف نجله أفنير لدواعٍ أمنية.
وذكرت "كان" أن نتنياهو أعرب في جلسات مغلقة عن مخاوفه من أن إقامة حفل الزفاف في موعده قد يعرض سلامة الحضور للخطر، وكان من المقرر إقامة الحفل في 26 نوفمبر في مزرعة رونيت قرب تل أبيب.
وقد أفاد التقرير أن نتنياهو أبدى قلقه خصوصاً من تهديد الطائرات المسيرة، حيث نُقل عنه قوله: "بالنسبة للصواريخ، لدينا أنظمة كشف واعتراض جيدة".
وكان منزل نتنياهو في قيسارية قد تعرض الأسبوع الماضي لضربة بطائرة مسيرة تسللت من لبنان، وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، فيما لم يكن نتنياهو وعائلته في المنزل وقت الحادث.
وعقب الهجوم، صرح نتنياهو قائلاً: "وكلاء إيران الذين حاولوا اليوم اغتيالي وزوجتي ارتكبوا خطأً فادحاً، هذا لن يثنينا أو يثني إسرائيل عن مواصلة حربنا ضد أعدائنا".
يذكر أن هيئة البث "كان" نقلت هذه التقارير في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو حول الموضوع.