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مسيرات حزب الله ترغم نتنياهو على تأجيل زفاف ابنه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الوسط، يصلي مع ابنيه يائير، في الخلفية، وأفنير، إلى اليمين، عند حائط البراق
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الوسط، يصلي مع ابنيه يائير، في الخلفية، وأفنير، إلى اليمين، عند حائط البراق حقوق النشر Aleksey Nikolskyi/Copyright 2020 Sputnik
حقوق النشر Aleksey Nikolskyi/Copyright 2020 Sputnik
بقلم: يورونيوز
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس تأجيل حفل زفاف نجله أفنير لدواعٍ أمنية.

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وذكرت "كان" أن نتنياهو أعرب في جلسات مغلقة عن مخاوفه من أن إقامة حفل الزفاف في موعده قد يعرض سلامة الحضور للخطر، وكان من المقرر إقامة الحفل في 26 نوفمبر في مزرعة رونيت قرب تل أبيب.

وقد أفاد التقرير أن نتنياهو أبدى قلقه خصوصاً من تهديد الطائرات المسيرة، حيث نُقل عنه قوله: "بالنسبة للصواريخ، لدينا أنظمة كشف واعتراض جيدة".

سارة، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وابنه أفنير، إلى اليسار، وهما يقفان لالتقاط صورة خلال مراسم أداء اليمين الدستورية لحكومة نتنياهو الجديدة في الكنيست.
سارة، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وابنه أفنير، إلى اليسار، وهما يقفان لالتقاط صورة خلال مراسم أداء اليمين الدستورية لحكومة نتنياهو الجديدة في الكنيست.David Silverman/AP2009

وكان منزل نتنياهو في قيسارية قد تعرض الأسبوع الماضي لضربة بطائرة مسيرة تسللت من لبنان، وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، فيما لم يكن نتنياهو وعائلته في المنزل وقت الحادث.

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وعقب الهجوم، صرح نتنياهو قائلاً: "وكلاء إيران الذين حاولوا اليوم اغتيالي وزوجتي ارتكبوا خطأً فادحاً، هذا لن يثنينا أو يثني إسرائيل عن مواصلة حربنا ضد أعدائنا".

يذكر أن هيئة البث "كان" نقلت هذه التقارير في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو حول الموضوع.

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