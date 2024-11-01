في خطوة تصعيدية.. طهران تلوح بمراجعة عقيدتها النووية وزيادة مدى صواريخها الباليستية

بقلم: يورونيوز

أعلن مستشار المرشد الإيراني كمال خرازي، يوم الجمعة، أن طهران ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية في حال واجهت تهديداً وجودياً، ومن المرجح أن تزيد مدى صواريخها الباليستية إلى ما يتجاوز الحد الذي فرضته ذاتياً وهو 2000 كيلومتر.

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وأضاف خرازي في مقابلة صحافية: "على الرغم من أن إيران لديها القدرة الفنية اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، إلا أنها مقيدة حاليًا بفتوى أصدرها المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في أوائل العقد الأول من القرن الحالي".

وفي العام 2003، أصدر خامنئي فتوى تحرم استخدام سلاح الدمار الشامل، لتُعلن عنها الحكومة الايرانية في بيان رسمي بعد عامين خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

تمّ نشر هذه الفتوى على الموقع الرسمي للخامنئي بلغات عدة، بالإضافة إلى تصريحاته التي يُعارض فيها صناعة الأسلحة النووية من الناحية القانونية والأخلاقية والدينية والإسلامية.

وجاء في نصّ الفتوى: "نعتقد اضافةً إلی السلاح النووي، سائر صنوف أسلحة الدمار الشامل كالأسلحة الكيمياوية و الميكروبية تمثل خطراً حقيقياً علی البشرية. والشعب الإيراني باعتباره ضحية لاستخدام السلاح الكيمياوي يشعر أكثر من غيره من الشعوب بخطر إنتاج و تخزين هذه الأنواع من الأسلحة، وهو علی استعداد لوضع كافة إمكاناته في سبيل مواجهتها. إننا نعتبر استخدام هذه الأسلحة حراماً، وإنّ السعي لحماية أبناء البشر من هذا البلاء الكبير واجباً علی عاتق الجميع".

وقبل أسابيع، ارتفعت الأصوات التي طالبت إيران بإعادة النظر في عقيدتها النووية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، فقد بعث نواب في البرلمان الإيراني برسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي مطالبين بمراجعة عقيدة إيران النووية بشأن حيازة القنبلة الذرية.

إلاّ أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كان قد صّرح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية بأن "إيران لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية". وكان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي قد أشار إلى أنّ "حيازة السلاح النووي غير موجودة في عقيدتنا على الإطلاق".