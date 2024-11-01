Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديو
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديو
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

"رغم الألم والمعاناة".. حماس تعبّر عن تضامنها مع الشعب الإسباني

أشخاص يسيرون في الشوارع التي غمرتها المياه في فالنسيا، إسبانيا، الأربعاء 30 أكتوبر 2024.
أشخاص يسيرون في الشوارع التي غمرتها المياه في فالنسيا، إسبانيا، الأربعاء 30 أكتوبر 2024. Copyright Alberto Saiz/ AP
Copyright Alberto Saiz/ AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

على الرغم من المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، عبّرت حركة حماس عن تضامنها مع الشعب الإسباني، الذي يواجه واحدة من أسوأ الفيضانات منذ نصف قرن.

اعلان

وقال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم، في رسالة تضامنية: "رغم ما نمر به من ألم ومعاناة في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية الإرهابية المستمرة، فإننا نرسل بكل رسائل التضامن والحب للشعب الإسباني الصديق وخاصة في إقليم فالنسيا".

وأضاف نعيم في بيان عبر تلغرام: "بعد الفيضانات المدمرة التي خلفت مئات القتلى والمفقودين ودمارا هائلا في المنازل والممتلكات العامة، نتمنى لشعب إسبانيا الشقيق سرعة التعافي وتجاوز هذه الكارثة الإنسانية، وللجرحى الشفاء العاجل، وتعازينا لأسر القتلى والمفقودين".

وكانت الأوضاع الجوية قد شهدت تدهوراً ملحوظاً في عدد من المناطق في إسبانيا، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (AEMET) إلى إصدار تحذيرات شديدة، لا سيما في منطقة فالنسيا.

Related

وقد تجاوز عدد الضحايا الـ 150، وأسفرت الفيضانات عن أضرار جسيمة، اذ جرفت المياه المركبات ودمرت البنية التحتية، مما ألحق أضرارا بالغة بالمنازل.

وعانت فالنسيا من أضرار واسعة في بنيتها التحتية، اذ جرفت المياه جسوراً وطرقات، وغمرت مساحات زراعية كبيرة في المنطقة التي تُعدّ المصدر الرئيسي لثلثي إنتاج الحمضيات في إسبانيا.

أشخاص يسيرون في الشوارع التي غمرتها المياه في فالنسيا، إسبانيا، الأربعاء 30 أكتوبر 2024.
أشخاص يسيرون في الشوارع التي غمرتها المياه في فالنسيا، إسبانيا، الأربعاء 30 أكتوبر 2024.Alberto Saiz/ AP

وتعد هذه الكارثة الأشد في إسبانيا من حيث عدد الضحايا جراء الفيضانات، فيما يرى خبراء أن التغير المناخي يؤدي إلى زيادة وتيرة وشدة هذه الأحداث المناخية.

مع الإشارة إلى أنّ إسبانيا قد اعترفت بدولة فلسطين في أيار/ مايو من هذه السنة، بالإضافة إلى النرويج وإيرلندا وعدد من الدول، فأصبحت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (149 من أصل 193) تعترف بفلسطين.

Go to accessibility shortcuts
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بايدن: أدليت بصوتي مبكرًا وهذه الانتخابات هي الأكثر أهمية في حياتنا

إسبانيا: الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات تودي بحياة 72 شخصًا على الأقل

الجيش الإسرائيلي ينسف عشرات المباني في جنين ونتنياهو في واشنطن وحزب الله يحدد موعدا لتشييع نصرالله