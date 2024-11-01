لافروف في أول زيارة له إلى دولة في الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب: نحو مستقبل غير محسوم

يستعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للقيام بزيارة هي الأولى له إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الشامل لروسيا على أوكرانيا في عام 2022، مما قد يُحدث ضجة كبيرة في الساحة السياسية الدولية.

اعلان

ووفقًا للتقارير من وسائل الإعلام التابعة للدولة، سيقوم لافروف بالسفر إلى مالطا في ديسمبر 2024 للمشاركة في اجتماع حاسم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

كما تعد هذه الزيارة مهمة بشكل خاص حيث تمثل عودة لافروف إلى الاتحاد الأوروبي الذي تم استبعاده منه إلى حد كبير بسبب العقوبات المستمرة والتوترات الدبلوماسية.

وكانت آخر زيارة للافروف إلى أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2021، قبل شهرين فقط من بدء الحرب في أوكرانيا.

وقد قوبلت محاولاته السابقة للتواصل مع الاتحاد الأوروبي بمقاومة، كما يتضح من رفض بولندا منحه دخول البلاد خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ديسمبر 2022، عندما رفضت وارسو طلب تأشيرة دخوله بسبب النزاع المستمر.

يتساءل أحدهم: كيف سيتاح لوزير الخارجية الروسي لافروف دخول الاتحاد الأوروبي رغم إدراجه في قائمة العقوبات؟

وتسعى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تضم 57 دولة، بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز الأمن والاستقرار عبر أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أهمية أن يضمن البلد المضيف إمكانية مشاركة جميع الدول الأعضاء، مما يبرز التوازن الدقيق للدبلوماسية الذي يلعب دورًا في هذا الوقت المحتدم.

ومن المتوقع أن تحمل زيارة لافروف إلى مالطا تداعيات مهمة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. تأتي هذه الزيارة في وقت فرضت فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على روسيا، مستهدفة المسؤولين الرئيسيين، بما في ذلك لافروف والرئيس فلاديمير بوتين، ردًا على العدوان المستمر في أوكرانيا.

على الرغم من هذه العقوبات، لم تصدر الاتحاد الأوروبي حظر سفر ضد لافروف، وهو أمر قد يثير نقاشات داخل المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن ملاءمة مثل هذه الزيارة.

وزير الخارجية الروسي لافروف AP Photo

ويظل سياق هذا الاجتماع متمثلاً في التداعيات المستمرة للحرب في أوكرانيا، التي لم تؤدي فقط إلى توتر العلاقات الروسية مع الدول الغربية، بل أيضًا زادت من المخاوف الأمنية عبر أوروبا.

ومن المتوقع أن يثير وجود لافروف في مالطا تساؤلات جدية حول مستقبل الدبلوماسية في هذا المشهد المتزايد الاستقطاب حيث سيراقب المجتمع الدولي عن كثب كيف ستتطور هذه الاجتماع وما إذا كانت ستؤدي إلى أي شكل من أشكال الحوار أو المصالحة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تثير زيارة لافروف ردود فعل من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك أوكرانيا ودول البلطيق، التي كانت صارمة في معارضتها لأي شكل من أشكال الانخراط مع المسؤولين الروس في ظل النزاع المستمر. ويمثل اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نقطة حاسمة للافروف، حيث قد يواجه تدقيقًا من الدول الأعضاء الأخرى بشأن أفعال روسيا وسياساتها.

بينما يستعد لافروف لهذه الزيارة المحتملة المثيرة للجدل، تبرز تساؤلات حول موقف الاتحاد الأوروبي من روسيا وسط العقوبات المستمرة والتداعيات الجيوسياسية الأوسع لزيارته، إذ تشير هذه الرحلة إلى لحظة حاسمة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وحيث يراقب العالم كيف يتعامل لافروف مع هذه الساحة الدبلوماسية الحساسة.