بيونغيانغ تؤكد التزامها بدعم موسكو: "ندعم رفاقنا حتى تحقيق النصر في أوكرانيا"

بقلم: يورونيوز

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، شو سون هوي، خلال زيارة لها إلى موسكو، أن بلادها ستظل داعمة لروسيا حتى "تحقيق النصر" في الحرب الأوكرانية، وسط تقارير تفيد بمشاركة القوات الكورية الشمالية في النزاع

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وخلال لقائها مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعادت سون هوي التأكيد على دعم كوريا الشمالية لروسيا، مشيرة إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين. ولم تنفِ موسكو أو بيونغيانغ الاتهامات الغربية التي تدعي إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا للقتال في أوكرانيا.

لافروف، بعد المحادثات، أشار إلى أن هناك "علاقات وطيدة" بين الجيشين وأجهزة الاستخبارات في كلا البلدين، معبرًا عن أهمية هذا التعاون في تحقيق الأهداف الأمنية لشعبي البلدين.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، الجمعة، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 AP

من جانبها، أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاجتماع انطلق من محطة ياروسلافسكي للقطارات في موسكو، ومن المقرر أن تتواصل المناقشات في مقر وزارة الخارجية الروسية. وتمت مشاركة صور للاجتماع تُظهر لافروف وسون هوي، حيث كانت تحمل باقة من الزهور، مما يرمز إلى العلاقات الدافئة بين البلدين.

كما أُقيم نصب تذكاري يخلد زيارة الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم إيل سونغ إلى الاتحاد السوفيتي في عام 1949، مما يعكس تاريخ التعاون بين الجانبين.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الوسط إلى اليسار، ووزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، في الوسط إلى اليمين، الجمعة، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024, AP

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد ذكرت أن هناك حوالي 8 آلاف جندي كوري شمالي يتلقون تدريبات في روسيا، مما يثير المخاوف من إمكانية نشرهم في ساحة المعركة الأوكرانية. وفي تعليقات سابقة، انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عدم تحرك حلفاء بلاده لمواجهة هذا التهديد.

يأتي هذا التطور في إطار جهود روسيا لتعزيز علاقاتها مع كوريا الشمالية منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقًا للتعاون المتبادل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارة سابقة إلى بيونغيانغ.