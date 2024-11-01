صربيا: انهيار سقف محطة قطار في نوفي ساد يخلّف 13 قتيلا

بقلم: Euronews مع AP

انهار سقف خرساني في محطة سكة حديد نوفي ساد، شمال صربيا، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين.

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ووقع الحادث يوم الجمعة في تمام الساعة 11:50 صباحًا، عندما سقط السقف فوق مدخل المحطة، مما أثار حالة من الذعر والقلق بين المسافرين والمارة.

انهيار سقف خرساني في محطة قطار نوفي ساد يودي بحياة ثمانية أشخاص ويصيب أربعة آخرين.

وقد استجابت فرق الإنقاذ، التي تضم نحو 80 فردًا، بسرعة للواقعة، حيث تم إرسال سيارات الإسعاف والفرق الطارئة إلى موقع الحادث.

وبفضل جهود رجال الإنقاذ، تمكنوا من الوصول إلى شخصين مدفونين تحت الأنقاض، ونجحوا في إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.

وفي سياق الحادث، وصف رئيس الوزراء ميلوش فوتشيفيتش هذه الجمعة بأنها "يوم أسود" بالنسبة لصربيا، مؤكدًا على أهمية التحقيق في الحادث لتحديد أسباب انهيار السقف ومن يتحمل المسؤولية عن هذه المأساة.

يُذكر أن السقف الذي انهار تم بناؤه عام 1964، وأن أعمال التجديد الأخيرة للمبنى قد تكون قد أثرت بشكل غير مباشر على هيكله، وفقًا لتصريحات خبراء محليين.

تجمع الناس وعمال الإنقاذ في موقع انهيار سقف خارجي في محطة قطار في نوفي ساد، صربيا. AP Photo

كما أوضحت شركة السكك الحديدية الصربية الحكومية، أن الهيكل الذي انهار لم يكن جزءًا من أعمال التجديد الأخيرة للمحطة. وفي الوقت الراهن، تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن ناجين، وسط أجواء من الحزن والأسى على الأرواح المفقودة.