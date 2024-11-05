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"رافاييل".. إعصار يتوجه إلى كوبا.. ثم يعرج على فلوريدا.. بعد أن ضرب جامايكا

صورة قمر صناعي تُظهر المحيطات والغلاف الجوي
صورة قمر صناعي تُظهر المحيطات والغلاف الجوي Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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ربما تنفسوا الصعداء قليلا، لكن عليهم أن يتجهزوا للمزيد. عانى المواطنون في الولايات المتحدة ومجموعة من دول أمريكا اللاتينية من بعض الأعاصير، ولم تكد رحلة التعافي تنتهي أو تقترب من نهايتها حتى جاء إعصار رافاييل ليكون لهم بالمرصاد.

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مر الإعصار الاستوائي الذي يدعى "رافاييل" على جامايكا من ناحيتها الغربية يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تشتد قوته خلال اليومين المقبلين.

وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي إن سرعة العاصفة وصلت إلى 60 ميلا في الساعة، ما يعادل 95 كيلومترا. وخلال رحلته التي لا رحمة فيها، سيعرج رافاييل على جزر كايمان مساء الثلاثاء وسيصل إلى كوبا يوم الأربعاء.

حذرت جامايكا وجزر كايمان ومجموعة من المقاطعات الكوبية المواطنين من الإعصار. وأغلقت المدارس والمكاتب الحكومية في جزر كايمان. وما إن عرف الناس عن العاصفة حتى سعوا لتحضير أنفسهم ومؤونتهم، واكتسحت الطوابير الطويلة أبواب محلات البقالة.

امرأة تحمل طفلاً وتتجول في شارع غمرته المياه بعد مرور إعصار هيلين في كوبا 26 أيلول سبتمبر 2024
امرأة تحمل طفلاً وتتجول في شارع غمرته المياه بعد مرور إعصار هيلين في كوبا 26 أيلول سبتمبر 2024Ramon Espinosa/AP

وتم فرض الإغلاق العام في جامايكا من باب الاحتياط. وأصدرت كوبا 37 ألف أمر إخلاء تقريبا للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية في أقصى شرق البلاد، وتحديدا في مقاطعة غوانتانامو.

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وبينما تحذر الأرصاد الجوية من أن الأمطار الغزيرة التي سترافق الإعصار قد تؤدي إلى فيضانات وانهيارات طينية، إلا أن أهل الجزيرة ما زالوا يحاولون التعافي من إعصار أوسكار.

ومن المتوقع أن تتجه الأمطار الغزيرة شمالا إلى فلوريدا وإلى مناطق أخرى في الولايات المتحدة.

المصادر الإضافية • أ ب

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