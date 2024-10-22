قصر بيلتمور التاريخي يستأنف نشاطه بعد إعصار هيلين

بقلم: يورونيوز

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وقد أعلنت إدارة القصر خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خططها لاستئناف نشاطها والاحتفال بموسم الأعياد في الثاني من نوفمبر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن القصر الواقع في مدينة آشفيل: أن "بيلتمور ظل، على مدى أكثر من 125 عاماً، شاهداً على صمود هذا المجتمع"، وأضاف البيان: أن "تعاطف وعزيمة منطقتنا يتجليان يومياً في مواجهة آثار هذه العاصفة".

المنطقة المتضررة من الفيضانات في قرية بيلتمور بعد إعصار هيلين في 7 تشرين الأول 2024. (صورة الأقمار الصناعية ©2024 ماكسار تكنولوجيز عبر أسوشيتد برس) AP/Satellite image ©2024 Maxar Technologies

وتسببت بقايا إعصار هيلين في 27 سبتمبر في تدمير مساحات واسعة من جنوب شرق البلاد، حيث غمرت الفيضانات المجتمعات المحلية وجرفت الطرق وتسببت في انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان. وقد عُزلت أكبر مدينة جبلية في نورث كارولينا بشكل شبه كامل بسبب انهيار العديد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى آشفيل أو انسدادها بالانهيارات الطينية.

ويمتد القصر على مساحة 8000 فدان، أي ما يفوق 32 كلم مربّع، وقد تعرضت مناطقه المنخفضة لأضرار محدودة من الإعصار، فيما نجا المبنى الرئيسي والحدائق والمنشآت الأخرى من أي أضرار تذكر.

يُذكر أن قصر بيلتمور، الذي شُيد عام 1895 خلال العصر الذهبي للولايات المتحدة، يضم 250 غرفة، وهو أكبر منزل خاص في أمريكا. ويستقطب القصر نحو 1.4 مليون زائر سنوياً ويوظف قرابة 2500 شخص.