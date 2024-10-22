Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

قصر بيلتمور التاريخي يستأنف نشاطه بعد إعصار هيلين

قصر بيلتمور في آشفيل يستعد للعودة بعد أضرار اعصار هيلين، نورث كارولاينا يوم الجمعة 2 نوفمبر 2007.
قصر بيلتمور في آشفيل يستعد للعودة بعد أضرار اعصار هيلين، نورث كارولاينا يوم الجمعة 2 نوفمبر 2007. Copyright Bill Sanders/AP
Copyright Bill Sanders/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

يستعد قصر بيلتمور الشهير في ولاية نورث كارولينا لإعادة فتح أبوابه بعد إغلاق اضطراري بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار هيلين.

اعلان

وقد أعلنت إدارة القصر خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خططها لاستئناف نشاطها والاحتفال بموسم الأعياد في الثاني من نوفمبر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن القصر الواقع في مدينة آشفيل: أن "بيلتمور ظل، على مدى أكثر من 125 عاماً، شاهداً على صمود هذا المجتمع"، وأضاف البيان: أن "تعاطف وعزيمة منطقتنا يتجليان يومياً في مواجهة آثار هذه العاصفة".

المنطقة المتضررة من الفيضانات في قرية بيلتمور بعد إعصار هيلين في 7 تشرين الأول 2024. (صورة الأقمار الصناعية ©2024 ماكسار تكنولوجيز عبر أسوشيتد برس)
المنطقة المتضررة من الفيضانات في قرية بيلتمور بعد إعصار هيلين في 7 تشرين الأول 2024. (صورة الأقمار الصناعية ©2024 ماكسار تكنولوجيز عبر أسوشيتد برس)AP/Satellite image ©2024 Maxar Technologies

وتسببت بقايا إعصار هيلين في 27 سبتمبر في تدمير مساحات واسعة من جنوب شرق البلاد، حيث غمرت الفيضانات المجتمعات المحلية وجرفت الطرق وتسببت في انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان. وقد عُزلت أكبر مدينة جبلية في نورث كارولينا بشكل شبه كامل بسبب انهيار العديد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى آشفيل أو انسدادها بالانهيارات الطينية.

ويمتد القصر على مساحة 8000 فدان، أي ما يفوق 32 كلم مربّع، وقد تعرضت مناطقه المنخفضة لأضرار محدودة من الإعصار، فيما نجا المبنى الرئيسي والحدائق والمنشآت الأخرى من أي أضرار تذكر.

Related

يُذكر أن قصر بيلتمور، الذي شُيد عام 1895 خلال العصر الذهبي للولايات المتحدة، يضم 250 غرفة، وهو أكبر منزل خاص في أمريكا. ويستقطب القصر نحو 1.4 مليون زائر سنوياً ويوظف قرابة 2500 شخص.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بعد حذف وكالات الأنباء لها.. كيت ميدلتون تعترف بتعديل صورة قصر كنسينغتون لعيد الأم

اجلاء الالاف من سكان ولاية نورث كارولينا بسبب الفيضانات

عاصفة مدمرة في أمريكا تودي بحياة 16 شخصًا وتشل الحياة في عدة ولايات