بريطانيا تحظر التدخين قرب المدارس والمستشفيات والملاعب

بقلم: يورونيوز

اتجهت الحكومة البريطانية لحظر التدخين بالقرب من المدارس والمستشفيات والملاعب، وذلك للتقليل من الضغط على نظام الرعاية الصحية العمومي والتكلفة على دافعي الضرائب.

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وكان من المقرر تقديم قانون التبغ والسجائر الإلكترونية إلى البرلمان الثلاثاء، وقد تضمّن نصوصا غير مسبوقة، حول مكافحة التدخين، بما في ذلك حظره على صغار السن.

ومع ذلك، تخلّت الحكومة عن خطة لفرض حظر التدخين خارج الحانات والمقاهي بعد أن أُثيرت مخاوف بشأن تأثير ذلك على السياحة.

تشريعات لإنقاذ آلاف الأرواح

وقال وزير الصحة ويس ستريتينغ في بيان: "ما لم نتصرَّف لمساعدة الناس على البقاء بصحة جيدة، فإن الموجة المتزايدة من تردي الصحة في مجتمعنا تهدد بالغرق وإفلاس خدمة الصحة الوطنية لدينا". وأضاف: "ستنقذ هذه التشريعات التاريخية آلاف الأرواح".

بريطانيا تسن أشد قوانين مكافحة التدخين في العالم لتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية Paul Carter/The Register-Guard

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد أكد في أغسطس / آب الماضي فكرة حظر التدخين في الأماكن العامة، كحدائق البارات.

وقالت رابطة البيرة والنوادي البريطانية إن هذه الخطة "تُثير قلقًا شديدًا" وستكون ذات "تأثير مدمر" على المنشآت التي تكافح بالفعل مع ارتفاع التكاليف.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "يوغوف" YouGov في سبتمبر أن أكثر من ثلاثة أرباع الناس في بريطانيا سيؤيدون حظر التدخين قرب المستشفيات، لكنهم كانوا أكثر انقساما بشأن تطبيق هذه التدابير في حدائق البارات.

حظر التدخين في الأماكن الخارجية

وقالت الحكومة إنها ستتمع بصلاحيات في التشريع الجديد لحظر التدخين في أماكن خارجية محددة مثل ملاعب الأطفال والمدارس والمستشفيات، لكن ذلك سوف يخضع للتشاور.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد أعلنت تدابير مماثلة لإنشاء أول جيل خال من التدخين. ومع ذلك، فلم تنجح تلك الخطط في في إصدار القانون قبل الانتخابات العامة التي خسر فيها حزب المحافظين.

الحكومة البريطانية تُقر قوانين جديدة لمكافحة التدخين وحماية الأطفال Tony Dejak/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

ويهدف التشريع الجديد إلى منع أي شخص لا يتجاوز عمره 15 من شراء السجائر، مع جعل السجائر الإلكترونية أقل جاذبية للأطفال.

وقالت الحكومة إن التدخين يتسبب في وفاة حولي 80 ألف شخص سنويا، ويكلف الاقتصاد 21.8 مليار جنيه إسترليني كل عام، بسبب تكاليف الرعاية الصحية، وهو ما يفوق عائدات الضرائب بكثير.

وكانت بريطانيا قد حظرت التدخين في معظم الأماكن العامة المغلقة، بما في ذلك الحانات وأماكن العمل، منذ العام 2007.

وقالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن ذلك أدى إلى انخفاض عدد المدخنين بنحو 1.9 مليون مدخن، وقدر بحث في المجلة الطبية البريطانية أن عدد حالات دخول المستشفيات بسبب النوبات القلبية انخفض بعد عام واحد بنحو 1200 حالة.