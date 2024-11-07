Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

النساء الحوامل النازحات من لبنان إلى سوريا: 7 آلاف حالة صحية حرجة في ظل نقص الدعم الطبي

النساء الحوامل النازحات من لبنان إلى سوريا: 7 آلاف حالة صحية حرجة في ظل نقص الدعم الطبي
النساء الحوامل النازحات من لبنان إلى سوريا: 7 آلاف حالة صحية حرجة في ظل نقص الدعم الطبي حقوق النشر AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

تسبب التصعيد الجوي الإسرائيلي على لبنان في نزوح أكثر من نصف مليون شخص إلى سوريا، بينهم آلاف النساء الحوامل اللواتي يواجهن ظروفًا صحية حرجة. وقد أدى تدفق هذا العدد الكبير من النازحين إلى زيادة الضغط على الموارد المحدودة في سوريا، مما وضع مئات النساء في حاجة عاجلة إلى الدعم الطبي والإنساني.

اعلان

وقالت موريال مافيكو، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، إن غالبية الوافدين من لبنان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن النساء هن الأكثر تضررًا في هذه الأزمة. وأوضحت مافيكو أن نحو 7,000 من النساء الحوامل وصلن إلى سوريا، ومن المتوقع أن تلد حوالي 800 منهن في الشهر المقبل.

وأضافت مافيكو أن الأمم المتحدة وشركاءها الدوليين والمحليين يقدمون الدعم الفوري للنازحين عند الحدود، إلا أن الموارد المتاحة لا تزال غير كافية لمواكبة الأعداد الكبيرة. كما أن هناك تحديات كبيرة في توفير الأدوية الأساسية والاحتياجات الصحية الضرورية للنساء الحوامل.

Related

وأشار تقرير وحدة الاستجابة للأزمات في لبنان إلى أن الفترة ما بين 23 سبتمبر/أيلول و1 نوفمبر/تشرين الثاني، شهدت عبور أكثر من 361,000 سوري و177,000 لبناني إلى سوريا بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان.

من جانبها، قالت الدكتورة علا أنطونيوس، أخصائية نساء في جمعية تنظيم الأسرة السورية، إن الإمدادات الطبية في سوريا محدودة، لكن الفريق الطبي يعمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير الفحوصات الصحية والأدوية الأساسية وحقائب النظافة للنازحين.

كما لفتت أنطونيوس إلى أن بعض النساء اللاتي وصلن إلى سوريا قد خضعن لعمليات قيصرية قبل أيام فقط من مغادرتهن لبنان.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فصائل المعارضة تدخل حماة والجولاني يزعم: "فتح لا ثأثر فيه" والجيش السوري يعيد تموضعه خارج المدينة

الفيضانات تُغرق خيام نازحي غزة: "هربت مع أطفالي ولكن أين نذهب؟"

حزب الله يقصف حيفا وعكا وفضيحة تسريب جديد بمكتب نتنياهو وغالانت يؤكد أن لا أهمية للبقاء في فيلادلفيا