في ظل التصعيد الإسرائيلي.. أعداد النازحين من لبنان إلى سوريا تتزايد

طفل سوري فر من الحرب في لبنان مع عائلته، يصل إلى المعبر الحدودي السوري اللبناني في جديدة يابوس، سوريا، الأربعاء، 25 سبتمبر 2024.
طفل سوري فر من الحرب في لبنان مع عائلته، يصل إلى المعبر الحدودي السوري اللبناني في جديدة يابوس، سوريا، الأربعاء، 25 سبتمبر 2024.
حقوق النشر Omar Sanadiki/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
وجد أكثر من 5 آلاف نازح لبناني مأوى لهم في إحدى ضواحي دمشق بجنوب العاصمة السورية، بعد القصف الإسرائيلي العنيف الذي طال مناطق لبنانية عديدة.

وحصلت بعض العائلات التي فرت من القصف على غرف فندقية في السيدة زينب، في حين أقامت عائلات أخرى مع أقاربها.

وشرع مركز إيواء النازحين في مساعدة العائلات النازحة في الحصول على مسكن وغذاء ومساعدة طبية. وقد شارك أكثر من 40 فندقاً في عمليات الإيواء.

يأتي ذلك بعد أن أدت موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية على أجزاء كبيرة من لبنان إلى مقتل أكثر من 1,030 شخصًا، من بينهم 156 امرأة و87 طفلًا، في أقل من أسبوعين، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

سوريون فارون من الحرب في لبنان يصلون إلى المعبر الحدودي السوري اللبناني في جديدة يابوس، سوريا، الأربعاء، 25 سبتمبر 2024.
سوريون فارون من الحرب في لبنان يصلون إلى المعبر الحدودي السوري اللبناني في جديدة يابوس، سوريا، الأربعاء، 25 سبتمبر 2024.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، عبر 22,331 سوريًا في لبنان إلى سوريا، إلى جانب 22,117 لبنانيًا، وفقًا للسلطات اللبنانية.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن التصعيد الذي حدث الأسبوع الماضي أدى إلى زيادة عدد النازحين إلى أكثر من الضعف، بسبب ما يجري في لبنان.

