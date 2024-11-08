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إيران: مقتل 4 "إرهابيين" وجندي في عملية في سيستان وبلوشستان

المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يقف أمام أفراد من القوات الجوية للجيش في بداية اجتماعهم في طهران - إيران، الجمعة، 8 فبراير، 2019
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يقف أمام أفراد من القوات الجوية للجيش في بداية اجتماعهم في طهران - إيران، الجمعة، 8 فبراير، 2019 حقوق النشر AP/AP
حقوق النشر AP/AP
بقلم: يورونيوز
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ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، أن قوات الحرس الثوري الإيراني قتلت أربعة "إرهابيين" خلال عملية نفذتها في محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة جنوب شرق إيران، يوم الجمعة.

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وقال الجنرال في الحرس الثوري أحمد شافعي، إن العملية كانت جزءًا من تدريب مكافحة إرهاب مستمر بعنوان "شهداء الأمن"، والذي نفذته القوات المحلية بالمحافظة ووحدات عملياتية في قاعدة القدس التابعة للحرس الثوري منذ الأول من نوفمبر.

وأسفرت العملية في منطقة راسك عن مقتل عنصر واحد من الحرس الثوري، وإصابة ثلاثة مدنيين في سيارة، رجل وامرأتين، عندما "قام الإرهابيون بإطلاق النار على الطريق الرئيسي"، كما أوضح الشافعي.

وأضاف أن المصابين تم نقلهم فوراً إلى المستشفى للعلاج، وتمت مصادرة سيارة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من "الإرهابيين".

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وشدد شافعي على أن العملية ستستمر حتى القضاء على جميع "الإرهابيين والمخربين" في المحافظة، وتحقيق جميع الأهداف الأمنية. وكان الشافعي قال يوم الثلاثاء إن ثمانية "إرهابيين" قتلوا و14 آخرين اعتقلوا خلال التدريبات.

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لباكستان وأفغانستان مسرحًا لعدة هجمات إرهابية على المدنيين وقوات الأمن.

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