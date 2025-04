نيويورك تايمز: خامنئي طلب من الحرس الثوري والحلفاء بالمنطقة الاستعداد لحرب ضد إسرائيل

لمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يقلد قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني الجنرال أمير علي حاجي زاده وسام شرف ”فتح“ في حفل أقيم في طهران، إيران، - حقوق النشر Office of the Iranian Supreme Leader via AP

حقوق النشر Office of the Iranian Supreme Leader via AP