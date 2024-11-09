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بيروت تشتعل.. إما بالغارات الإسرائيلية أو بحريق تتسبب فيه المولدات الكهربائية

اندلاع حريق واسع في شارع الحمراء في بيروت
اندلاع حريق واسع في شارع الحمراء في بيروت Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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وكأن المصائب لا تحل على هذا البلد فرادى، فبينما يواجه لبنان حربًا إسرائيلية دامية، ويعيش أهله في قلق ورعب، خوفًا من غارة إسرائيلية قد تطالهم في أي لحظة، استيقظ سكان العاصمة بيروت، صباح اليوم، على مشهد حريق هائل أثار الذعر في نفوسهم.

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في البداية، لم تتضح أسباب الحريق، وانتشرت التكهنات ليتبين لاحقًا أن الحريق الكبير اندلع نتيجة اشتعال مولد كهربائي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "الحريق وقع في مولد كهربائي في موقف للسيارات بشارع الحمراء في العاصمة بيروت، مما أدى إلى انتشار النيران إلى عشرات السيارات في المكان والمناطق المحيطة، ما تسبب باحتراقها وانفجار بعضها، محدثة حريقًا ضخمًا".

وأشارت الوكالة إلى أن "عناصر الدفاع المدني بذلوا جهودًا مضنية لإجلاء السكان من الطوابق العليا باستخدام السلالم الكهربائية، وسط حالة من الذعر والاختناق. كما قام فريق إطفاء بيروت بإجراء عمليات تبريد إضافية تحت الرماد، للتأكد من السيطرة الكاملة على الحريق ومنع اشتعاله مجددًا".

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وبعد ساعات من العمل، تمكن عناصر الإطفاء والدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي نشب في مرآب السيارات في منطقة الحمرا، حيث تم تسجيل إصابة شخص واحد في الحادث، وهو عامل من جنسية غير لبنانية.

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