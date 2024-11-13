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الصين تجري تدريبات قتالية في المياه الضحلة المتنازع عليها غرب الفلبين

لقطة لسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني وهي تستخدم مدفع المياه على سفينة الإمداد الفلبينية أونيزا أثناء اقترابها من شوال، في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، 23 مارس/آذار 2024.
لقطة لسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني وهي تستخدم مدفع المياه على سفينة الإمداد الفلبينية أونيزا أثناء اقترابها من شوال، في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، 23 مارس/آذار 2024. حقوق النشر AP/AP
حقوق النشر AP/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أجرت الصين تدريبات قتالية بحرية وجوية يوم الأربعاء في منطقة "سكاربورو شوال" المتنازع عليها، وهي منطقة غير مأهولة تتألف من الشعاب المرجانية والصخور، في بحر الصين الجنوبي.

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ونشرت الصين يوم الأحد خطوط الأساس الجديدة للمياه الضحلة بما في ذلك الإحداثيات الجغرافية.

واستدعت وزارة الخارجية الفلبينية السفير الصيني في مانيلا للاحتجاج على خطوط الأساس الصينية حول سكاربورو شوال.

وقالت الوزارة إن خطوط الأساس تنتهك سيادة الفلبين وتتعارض مع القانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتحكيم الصادر عام 2016. وقالت إن خطوط الأساس ليس لها أساس قانوني وليست ملزمة للفلبين.

وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن قد وقع الأسبوع الماضي على قانونين يؤكدان من جديد على مدى الأراضي البحرية لبلاده وحقها في الموارد، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي، في خطوة أغضبت الصين.

وقد تصاعد التوتر بين الصين والفلبين إثر نزاعهما على منطقة سكاربورو شوال وغيرها من النتوءات في بحر الصين الجنوبي. وقد وقعت اشتباكات وأطلق خفر السواحل الصيني خراطيم مياه على السفن الفلبينية.

وقالت القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان مقتضب: "إن هذا نشاط دوري وحراسة تقوم بها قوات مسرح العمليات وفقاً للقانون".

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وكانت الصين قد استولت على المياه الضحلة، التي تقع غرب جزيرة لوزون الفلبينية الرئيسية، في العام 2012، ومنذ ذلك الحين فرضت قيودًا على وصول الصيادين الفلبينيين إلى هناك. وخلص حكم أصدرته محكمة دولية في عام 2016 إلى أن معظم المطالبات الصينية في بحر الصين الجنوبي باطلة، ولكن بكين ترفض الالتزام به. 

وتتداخل مطالبات الصين في البحر بأكمله تقريباً مع مطالبات الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وحكومات أخرى.

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