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وزير الخارجية الأمريكي: بايدن عازم على دعم أوكرانيا حتى اللحظة الأخيرة من ولايته

عمال الإنقاذ يطفئون حريقًا في مبنى دمرته غارة روسية في بروفاري، كييف، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
عمال الإنقاذ يطفئون حريقًا في مبنى دمرته غارة روسية في بروفاري، كييف، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن مصممة على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا حتى اللحظات الأخيرة من فترة ولايته.

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وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى بروكسل، أوضح بلينكن أن الرئيس بايدن سيوجه إرسال "أكبر قدر ممكن من المساعدات" لأوكرانيا في الأشهر المقبلة، حتى موعد انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني 2025.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا خلال هذه الفترة، مؤكداً أن كل دولار تحت تصرف الإدارة سيتم دفعه قبل نهاية ولاية بايدن.

وأضاف أن واشنطن ستعمل على "تكييف وتعديل" المساعدات العسكرية وفقاً لاحتياجات أوكرانيا دون الإفصاح عن تفاصيل حول نوع المعدات العسكرية التي ستُرسل.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى اليمين، يلتقي وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، إلى اليسار، في بروكسل، الأربعاء، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى اليمين، يلتقي وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، إلى اليسار، في بروكسل، الأربعاء، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024Nicolas Tucat/AP
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كما شدد بلينكن على ضرورة أن تركز دول الناتو على ضمان أن تكون أوكرانيا مستعدة سواء للقتال بفعالية في عام 2025 أو للتفاوض من موقع قوة. وفي ظل عدم وضوح السياسة الأمريكية بعد تنصيب ترامب، تسود حالة من الغموض بشأن كيفية تعامل الإدارة المقبلة مع الحرب في أوكرانيا.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مقر حلف الناتو في بروكسل يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مقر حلف الناتو في بروكسل يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024Virginia Mayo/AP

من جهتها، تواصل أوكرانيا التصدي للهجمات الروسية التي لا تظهر أي علامات على التوقف. فقد شنت القوات الروسية هجمات ضخمة على العاصمة كييف يوم الأربعاء، باستخدام مزيج من الصواريخ والطائرات بدون طيار، مما أسفر عن هجمات على ثماني مناطق أوكرانية.

وفي تطور جديد، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية وجود قوات كورية شمالية في الحرب، حيث يتلقى الجنود الروس تدريبات في فنون القتال الحديثة بما في ذلك المدفعية والطائرات بدون طيار.

تستمر روسيا في حشد قواتها في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا، حيث تسعى لطرد القوات الأوكرانية من الأراضي التي تم غزوها سابقاً.

المصادر الإضافية • أب

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