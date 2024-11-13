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بلينكن وروتي من بروكسل: الناتو سيعزّز حضوره في ساحات الصراع العالمية قبل نهاية ولاية بايدن

أمين عام حلف الناتو مارك روتي، يُدلي ببيان صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل اجتماع في مقر الناتو في بروكسل يوم الأربعاء، 13 نوفمبر/تشرين ثاني 2024
أمين عام حلف الناتو مارك روتي، يُدلي ببيان صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل اجتماع في مقر الناتو في بروكسل يوم الأربعاء، 13 نوفمبر/تشرين ثاني 2024 حقوق النشر Virginia Mayo/ AP
حقوق النشر Virginia Mayo/ AP
بقلم: يورونيوز
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عقد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في مقر الناتو في بروكسل، أكدا فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الشهرين المقبلين، سوف تستمر في تعزيز موقفها في مختلف ساحات الصراع العالمية، لاسيما دعمًا لأوكرانيا.

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وخلال كلمته، قال بلينكن إن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها العالم تعد دليلًا على ارتباط هذه الساحات بعضها ببعض، لافتًا إلى أن جذور التوتر في كل من أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهندي- الهادئ هي نفسها. مشيرًا إلى أن حلف الناتو سيعزز علاقاته مع الشركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الأشهر القادمة لحماية المصالح.

كما لفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن إدارة بايدن ستكثف جدول أعمالها في حلف الناتو خلال الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس، قائلًا: "لدينا جدول أعمال مكثفا ومهمّا في الأشهر القادمة، وكما قلت للأمين العام، فإننا سنواصل جهودنا لدعم أوكرانيا من أجل ضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

بلينكن يلتقي بروتي ويناقش الملف الأوكرانيا ودعم كوريا الشمالية لروسيا ودور إيران في صراعات الشرق الأوسط
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كما حذر بلينكن من أن انخراط كوريا الشمالية في القتال إلى جانب القوات الروسية "يتطلب استجابة حازمة وسيتلقى ردًا قويًا"، دون أن يوضح التفاصيل.

وتأتي تصريحات بلينكن في وقت تشهد فيه أوروبا تخوفا من تغيّر السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أوكرانيا، خاصة أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد توعد بتقليص الدعم لكييف، ساخرًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقول إنه "أعظم بائع متجول على وجه الأرض".

كما انتقد ترامب مرارًا إدارة بايدن لتقديمها عشرات المليارات من الدولارات في شكل مساعدات لكييف، ووعد بإنهاء الحرب بسرعة.

الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي ينشر جزءًا من خطابه في بروكسل ويكتب" تواصل روسيا هجومها على أوكرانيا، بينما تزداد تقاربًا مع حلفائها الصين وإيران وكوريا الشمالية. لذا، يجب أن نلتزم بالتضامن معًا – أوروبا، أمريكا الشمالية، وشركاؤنا العالميون – للحفاظ على سلامة وازدهار شعوبنا."

من جهته، دعم الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي فكرة بلينكن حول ارتباط ساحات التوتر بعضها ببعض، بالقول إن موسكو تشتري السلع ذات الاستخدام المزدوج من الصين وتقنيات الطائرات المسيرة من إيران. وأضاف روتي: أن "روسيا تدفع المال، وهذا يساعد إيران في مواصلة جهودها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وحتى ما وراءه".

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