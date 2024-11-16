Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

حريق في مستشفى شمال الهند يتسبب في مقتل 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين

معدات تضررت بسبب الحريق داخل وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى كلية جانسي الطبية في جانسي، الهند، الجمعة، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
معدات تضررت بسبب الحريق داخل وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى كلية جانسي الطبية في جانسي، الهند، الجمعة، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

اندلع حريق مساء الجمعة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى بمدينة جانسي في ولاية أوتار براديش شمال الهند، مما أسفر عن مقتل 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين، وفقًا للسلطات المحلية.

اعلان

وأكد المسؤولون أن الحريق انتشر بسرعة في القسم الذي كان يعالج فيه 55 طفلًا، حيث تم إنقاذ 45 طفلًا وتم نقلهم إلى مناطق أخرى لتلقي العلاج. وقال بيمال كومار دوباي، أحد المسؤولين المحليين، إن الأطفال الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية الآن.

ورغم أن التحقيقات في أسباب الحريق لم تنته بعد، أشار المسؤولون إلى أنه تم تركيب أجهزة إنذار الحريق في وحدة العناية المركزة، ولكن لم يتم تفعيلها أثناء الحريق، مما أخر عملية الإنقاذ. وأكد بعض الأهالي والشهود أنه تم اكتشاف الحريق من قبل الموظفين بعد ملاحظتهم لدخان النار، حيث بدأ إخلاء الأطفال بعد حوالي 30 دقيقة من اندلاعه.

امرأة تُسرع بطفل إلى جناح الطوارئ بعد اندلاع حريق في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى كلية الطب في جهانسي، الهند، الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
امرأة تُسرع بطفل إلى جناح الطوارئ بعد اندلاع حريق في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى كلية الطب في جهانسي، الهند، الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024AP
Related

في زيارة إلى المستشفى السبت، قال براجيش باتاك، نائب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، إنه سيجري تحقيقًا شاملاً في الحادث، وتوعد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المسؤولين عن الحادث. وأضاف: "نحن نلتزم بدعم عائلات الضحايا في هذا الوقت العصيب وسنتأكد من محاسبة المتسببين في هذه المأساة".

تجدر الإشارة إلى أن الحريق أسفر عن إثارة العديد من التساؤلات بشأن تدابير السلامة في المستشفيات الهندية، خاصة في وحدات العناية المركزة. وأشار بعض الأهالي إلى أن الحادث كان يمكن تجنبه إذا تم تطبيق إجراءات سلامة أفضل، وأكدوا أن الحريق كان يمكن أن يُكتشف في وقت مبكر إذا كانت أجهزة الإنذار قد عملت كما ينبغي.

رجال الإطفاء يعملون بعد اندلاع حريق في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى كلية الطب في جهانسي، الهند، الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
رجال الإطفاء يعملون بعد اندلاع حريق في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى كلية الطب في جهانسي، الهند، الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024AP

تعاني الهند من مشكلة حوادث الحرائق المتكررة بسبب الإهمال في تطبيق قوانين البناء والسلامة، حيث يلاحظ وجود تجاوزات كبيرة من قبل بعض المقاولين والسكان في الحفاظ على شروط السلامة، فضلًا عن نقص في صيانة المعدات اللازمة لمكافحة الحرائق.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

قتلى وجرحى إثر اندلاع حريق بمستشفى في تايوان جراء إعصار كراثون

الهلال الأحمر الفلسطيني ينشر صورًا لحجم الدمار الهائل الذي لحق بمستشفى الأمل في خان يونس

مصرع 17 شخصا بينهم أطفال في حريق مروع بمدينة حيدر أباد الهندية