حريق في مستشفى شمال الهند يتسبب في مقتل 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين

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وأكد المسؤولون أن الحريق انتشر بسرعة في القسم الذي كان يعالج فيه 55 طفلًا، حيث تم إنقاذ 45 طفلًا وتم نقلهم إلى مناطق أخرى لتلقي العلاج. وقال بيمال كومار دوباي، أحد المسؤولين المحليين، إن الأطفال الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية الآن.

ورغم أن التحقيقات في أسباب الحريق لم تنته بعد، أشار المسؤولون إلى أنه تم تركيب أجهزة إنذار الحريق في وحدة العناية المركزة، ولكن لم يتم تفعيلها أثناء الحريق، مما أخر عملية الإنقاذ. وأكد بعض الأهالي والشهود أنه تم اكتشاف الحريق من قبل الموظفين بعد ملاحظتهم لدخان النار، حيث بدأ إخلاء الأطفال بعد حوالي 30 دقيقة من اندلاعه.

امرأة تُسرع بطفل إلى جناح الطوارئ بعد اندلاع حريق في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى كلية الطب في جهانسي، الهند، الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 AP

في زيارة إلى المستشفى السبت، قال براجيش باتاك، نائب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، إنه سيجري تحقيقًا شاملاً في الحادث، وتوعد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المسؤولين عن الحادث. وأضاف: "نحن نلتزم بدعم عائلات الضحايا في هذا الوقت العصيب وسنتأكد من محاسبة المتسببين في هذه المأساة".

تجدر الإشارة إلى أن الحريق أسفر عن إثارة العديد من التساؤلات بشأن تدابير السلامة في المستشفيات الهندية، خاصة في وحدات العناية المركزة. وأشار بعض الأهالي إلى أن الحادث كان يمكن تجنبه إذا تم تطبيق إجراءات سلامة أفضل، وأكدوا أن الحريق كان يمكن أن يُكتشف في وقت مبكر إذا كانت أجهزة الإنذار قد عملت كما ينبغي.

رجال الإطفاء يعملون بعد اندلاع حريق في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى كلية الطب في جهانسي، الهند، الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 AP

تعاني الهند من مشكلة حوادث الحرائق المتكررة بسبب الإهمال في تطبيق قوانين البناء والسلامة، حيث يلاحظ وجود تجاوزات كبيرة من قبل بعض المقاولين والسكان في الحفاظ على شروط السلامة، فضلًا عن نقص في صيانة المعدات اللازمة لمكافحة الحرائق.