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بعد رسوبه.. طالب يقتل ثمانية أشخاص في مدرسة شرقي الصين

بكين، الصين، الخميس 4 يوليو 2024.
بكين، الصين، الخميس 4 يوليو 2024. حقوق النشر Vincent Thian/ AP
حقوق النشر Vincent Thian/ AP
بقلم: يورونيوز
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لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب 17 آخرون بجروح إثر حادث طعن خارج مبنى إحدى المدارس شرق الصين.

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وألقي القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عامًا في كلية ووشي ييشينغ للفنون والحرف المهنية والتقنية في مدينة، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة المحلية.

وذكر البيان أنه تخرج من المدرسة في عام 2024 ونفذ الهجوم بعد ”فشله في الحصول على شهادته بسبب علاماته المتدنية في الامتحانات"، مشيراً إلى أنه كان غير راضٍ عن أجره في فترة التدريب.

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وأعلنت الشرطة أن الشاب اعترف بجريمته ”دون تردد"، مضيفةً أن التحقيق جارٍ والجهود تُبذل لمعالجة الحادث.

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب حادث وقع يوم الاثنين قُتل فيه 35 شخصاً على الأقل عندما صدم سائق سيارة حشود في ملعب بمدينة زوهاي الجنوبية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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