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مقتل عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على شمال ووسط قطاع غزة

امرأة تبكي على جثث ضحايا غارة جوية إسرائيلية خارج مستشفى في دير البلح في غزة، الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
امرأة تبكي على جثث ضحايا غارة جوية إسرائيلية خارج مستشفى في دير البلح في غزة، الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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توافد أفراد من العائلة في قطاع غزة، يوم الأحد، إلى مستشفيات المنطقة حيث تجمعوا في مشهد مؤلم خارج مستشفى في وسط غزة، حدادًا على أرواح أحبائهم الذين قتلوا في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من القطاع.

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أسفرت الغارات عن مقتل 6 أشخاص في مخيم النصيرات للاجئين، إضافة إلى أربعة آخرين في مخيم البريج. كما قتل شخصان في غارة استهدفت الطريق الرئيسي الذي يربط شمال وجنوب قطاع غزة. وتم نقل الجثث إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، حيث استقبل جثث الضحايا البالغ عددهم اثني عشر شخصًا.

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من جانبها، أكدت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة من فقدوا أرواحهم من الفلسطينيين منذ بدء الحرب بلغت 43,846 شخص، مع الإشارة إلى أن النساء والأطفال يشكلون أكثر من نصف الضحايا. وأوضحت الوزارة أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

يذكر أن وزارة الصحة في غزة قد أشارت إلى أن حوالي 90% من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، قد تم تهجيرهم، في وقت تم فيه تدمير مساحات واسعة من الأراضي بسبب القصف الإسرائيلي والعمليات البرية للجيش الإسرائيلي.

المصادر الإضافية • أب

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