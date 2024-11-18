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وفاة شخص وإصابة العشرات بسبب جزر ملوث ببكتيريا "إي كولاي" في أمريكا

تسحب منتجات من الجزر العضوي بعد تفشي "إي كولاي"
تسحب منتجات من الجزر العضوي بعد تفشي "إي كولاي" حقوق النشر MATTHIAS RIETSCHEL/AP
حقوق النشر MATTHIAS RIETSCHEL/AP
بقلم: يورونيوز
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أعلنت المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن تفشي بكتيريا "إي كولاي" أدى إلى إصابة 39 شخصاً ووفاة شخص واحد، بعد تناولهم جزراً عضوياً معبأ.

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وأوضح المركز أن 15 شخصاً من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى في 18 ولاية أمريكية، عقب تناولهم جزراً عضوياً كاملاً وصغيراً من إنتاج شركة "غريمواي فارمز".

وأصدرت الشركة، التي تتخذ من بيكرسفيلد بكاليفورنيا مقراً لها، قراراً بسحب منتجاتها من الجزر العضوي المباع تحت علامات تجارية متعددة، منها "365" و"كال-أورغانيك" و"نيتشرز بروميس" و"أو-أورغانيكس" و"تريدر جوز" و"ويغمانز".

وحذر المركز المستهلكين من تناول الجزر المعبأ المسحوب من الأسواق، وطالبهم بفحص ثلاجاتهم والتخلص من أي جزر مطابق للمواصفات المذكورة.

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 تجدر الإشارة إلى أنّ معظم الإصابات تركزت في ولايات نيويورك ومينيسوتا وواشنطن، تليها كاليفورنيا وأوريغون.

وتظهر أعراض الإصابة ببكتيريا "إي كولاي" عادة بعد ثلاثة إلى أربعة أيام من تناول الطعام الملوث، وتشمل تقلصات معوية حادة وإسهالاً دموياً وقيئاً. ودعا المركز المصابين بأعراض حادة إلى طلب العناية الطبية الفورية وإخبار الطبيب بما تناولوه.

المصادر الإضافية • أب

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