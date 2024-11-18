Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

"يجب استعمال المصحف كورق مرحاض".. غضب عارم بسبب صورة جندي إسرائيلي وهو يتبوّل على القرآن

نسخة من القرآن الكريم على أنقاض مبنى متضرر جراء غارة جوية إسرائيلية في بيروت، لبنان، 11 تشرين أول، 2024
نسخة من القرآن الكريم على أنقاض مبنى متضرر جراء غارة جوية إسرائيلية في بيروت، لبنان، 11 تشرين أول، 2024 حقوق النشر Hassan Ammar/ AP
حقوق النشر Hassan Ammar/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أثارت صورة لجندي إسرائيلي وهو يتبول على القرآن غضبا عارما على منصات التواصل الاجتماعي.

اعلان

وقد تداول النشطاء المنشور، مشيرين إلى أن جنديًا إسرائيليًا من لواء "غفعاتي كتيبة 435" نشر صورة له على "إنستغرام" وهو يتبول على المصحف في أحد بيوت الفلسطينيين بجباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب النشطاء، كتب الجندي تعليقًا ساخرًا فوق الصورة، جاء فيه: "جريمة عنيفة".

أحد النشطاء يعيد نشر صورة الجندي الإسرائيلي الذي قام بنشر صورة وهو يتبول على القرآن في جباليا

وتفاوتت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاه الصورة، حيث عبّر البعض عن استيائهم الشديد، قائلين إن "هذا الجندي سيلقى حتفه في غزة قريبًا".

وقال آخرون إن "القرآن يُّدنس فيما العرب مشغولون بأمور تافهة".

Related

في المقابل، طالب آخرون إسرائيل باحترام الأديان السماوية والتوقف عن مثل هذه التصرفات المسيئة. وأضافوا تعليقات مصحوبة بوجوه تعبيرية (إيموجيات) تعكس شعورهم بالغثيان، مشيرين بسخرية إلى أن الجيش الإسرائيلي هو "أكثر جيش يتحلى بالأخلاق في العالم".

ناشط يعيد نشر صورة الجندي ويكتب: هذه قيم إسرائيل.. نيران جهنم ستصبح أكثر سخونة

ورغم أن الصورة تمثل إهانة لملايين المسلمين، عبّر بعض المستخدمين عن فرحهم بها، حيث نشروا تغريدات استفزازية، مثل: "هذا المشهد رائع، ويجب استخدام المصحف كورق للمرحاض".

وفي وقت سابق من شهر مايو/ أيار، انتشرت مقاطع فيديو لجنود إسرائيليين يحرقون كتاب القرآن داخل مسجد في غزة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ألواح طين وكتب خيزران.. كيف كان شكل التعليم في الحضارات القديمة؟

الفلبين والولايات المتحدة توقعان اتفاق تعاون استخباراتي لتعزيز العلاقات الأمنية

يناهض سياسات البيئة ويروّج للوقود الأحفوري والغاز الصخري.. إليكم وزير الطاقة في إدارة ترامب المقبلة