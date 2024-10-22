جباليا تستغيت: حصار مطبق لثلاثة أسابيع إسرائيل تقتل وتهجر وتعرقل عمل الطواقم الطبية

انتشلت فرقه تابعة للهلال خمس جثث بما في ذلك أطفال، ونقلت 27 مصابًا إلى المستشفى بعد قصف إسرائيلي على جباليا شمال غزة، حسبما أفاد الهلال الأحمر. وقال أيضا إن الضحايا نُقلوا إلى المستشفى المعمداني الأهلي في مدينة غزة.

ووثقت الكاميرات فرقَ الإنقاذ التابعة للهلال الأحمرالفلسطيني التي هرعت لنجدة المصابين والقتلى في غارة إسرائيلية على شمال غزة. ونشرت الفيديو صباح اليوم الثلاثاء 22 تشرين أول/أكتوبر.

وقُتل ما لا يقل عن 42603 فلسطينيا وجُرح أكثر من 99795 في الحرب الإسرائيلية على غزة، حسب أحدث أرقام صدرت عن السلطات الصحية الفلسطينية.