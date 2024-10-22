Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
جباليا تستغيت: حصار مطبق لثلاثة أسابيع إسرائيل تقتل وتهجر وتعرقل عمل الطواقم الطبية

المسعفون يجهزون الأطفال الخدج لنقلهم إلى مصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى مستشفى في رفح بقطاع غزة 20 تشرين الثاني نوفمبر 2023
المسعفون يجهزون الأطفال الخدج لنقلهم إلى مصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى مستشفى في رفح بقطاع غزة 20 تشرين الثاني نوفمبر 2023 حقوق النشر  Fatima Shbair/AP
حقوق النشر Fatima Shbair/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

طغت المشاهد المروعة على مقطع فيديو أصدرته إحدى الجمعيات المستقلة العاملة في الميدان في غزة يوم الثلاثاء، لتعكس الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، لجهة التعامل مع ضحايا هذه الحرب والتحديات التي تواجهها الطواقم الطبية هناك.

انتشلت فرقه تابعة للهلال خمس جثث بما في ذلك أطفال، ونقلت 27 مصابًا إلى المستشفى بعد قصف إسرائيلي على جباليا شمال غزة، حسبما أفاد الهلال الأحمر. وقال أيضا إن الضحايا نُقلوا إلى المستشفى المعمداني الأهلي في مدينة غزة.

ووثقت الكاميرات فرقَ الإنقاذ التابعة للهلال الأحمرالفلسطيني التي هرعت لنجدة المصابين والقتلى في غارة إسرائيلية على شمال غزة. ونشرت الفيديو صباح اليوم الثلاثاء 22 تشرين أول/أكتوبر.

وقُتل ما لا يقل عن 42603 فلسطينيا وجُرح أكثر من 99795 في الحرب الإسرائيلية على غزة، حسب أحدث أرقام صدرت عن السلطات الصحية الفلسطينية.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك محادثة

