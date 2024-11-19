الولايات المتحدة وأوروبا: ما أوجه التشابه والاختلاف بينهما؟

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يقول لوغان وشيفرينسون إن النقاش حول العلاقات الأمريكية والأوروبية قد تأخر كثيراً، فهدف الولايات المتحدة منذ أوائل القرن العشرين واضح، وهو ”الحفاظ على انقسام القوة الاقتصادية والعسكرية للقارة“. وعلى الرغم من أهمية ذلك في الماضي، فإن أوروبا في العام 2024 تبدو مختلفة تمامًا.

ويشير البعض إلى أن هناك أوجه شبه في الأهداف المشتركة بين الأمريكيين ونظرائهم الأوروبيين. ومع ذلك، فهناك مجالان بدأت تتباين فيهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما: الدين والسياسة.

أحد أعضاء البروتوكول يرفع أعلام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 24 مارس 2022. Geert Vanden Wijngaert/ AP

اقتصادان متقاربان

تعكس حصة أوروبا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حصة الولايات المتحدة. فقد حافظت أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي الـ27 على ناتج محلي إجمالي مماثل في منتصف العقد الأول من القرن العشرين حتى العام 2012.

ومنذ ذلك الحين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا. وقد جادل زولت دارفاس، في دراسة أجريت في أواخر عام 2023، بأن تعادل القوة الشرائية (PPP) يعكس كل اقتصاد بشكل أكثر إنصافًا.

وفي عام 2000، كانت قيمة اليورو الواحد تساوي 0.92 دولار فقط، وقد ارتفع هذا إلى 1.47 يورو بحلول عام 2008، وهو العام الذي تجاوز فيه الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نظيره في الولايات المتحدة. وباستخدام تعادل القوة الشرائية، يبدو أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما تقارب في الاقتصاد.

الناشطون المؤيدون للاتحاد الأوروبي يرتدون الأعلام الوطنية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يسيرون في ميدان الاستقلال في كييف، أوكرانيا، الأربعاء، 11 ديسمبر 2013. Alexander Zemlianichenko/AP

روابط طويلة الأمد

لطالما كانت الروابط الثقافية بين أمريكا وأوروبا قوية، وتتجلى هذه الروابط بصورة أكبر في فصل الصيف، عندما تحتشد العروض الأمريكية في الملاعب الأوروبية. وفي هذا العام، قام فنانون مثل بيونسيه وبيرل جام وتايلور سويفت بجولة في القارة.

وفي الوقت نفسه، تستمر هيمنة هوليوود على دور السينما الأوروبية. ففي هذا العام، كما في الأعوام السابقة، هيمنت الأفلام الأمريكية على قائمة أكثر 20 فيلمًا تحقيقاً للايرادات في معظم الأسواق الأوروبية.

الاختلافات الدينية

استطلعت دراسة القيم الأوروبية لعام 2023 آراء الأوروبيين حول أهمية الدين في حياتهم. وكانت دول غرب وشمال أوروبا أقل ارتباطًا بالدين من دول جنوب وشرق وجنوب شرق أوروبا.

قال 36% من الأوروبيين إن الدين ليس له دور في حياتهم، وأشار 28% آخرون إلى عدم اكتراثهم بالتعاليم الدينية. أما في الولايات المتحدة، فأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب أن 71% من المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن الدين ”مهم جدًا“ أو ”مهم إلى حد ما“. علاوة على ذلك، يقول عدد أكبر من الأمريكيين إنهم يرتادون الكنائس، مقارنة بالأوروبيين.

الاختلافات السياسية

يبدو أن هناك اختلافاً ملحوظاً بين الاتحادين في التمثيل السياسي. فأوروبا لديها عدد أقل من الدول ذات النظام السياسي الذي يهيمن عليه حزبان. وفي حين أن الدول الأوروبية تتشارك مبادئ ديمقراطية متشابهة، فقد تطورت أنظمة التعددية الحزبية في العديد من الدول.

ولدى المملكة المتحدة تقليديًا نظام مماثل يهيمن عليه حزبان يضاهي الولايات المتحدة، على الرغم من أن هذا يشمل دائمًا فوز أحزاب هامشية بمقاعد في مجلس العموم. أما المرشح الرئاسي من حزب ثالث فهو أمر يكاد يكون فريدًا من نوعه في أمريكا.