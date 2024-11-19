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الرئيس الأوكراني زيلنسكي: "قد يرتفع عدد القوات الكورية الشمالية إلى 100 ألف عند الحدود مع أوكرانيا"

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل خطابه في البرلمان الأوكراني في كييف 19 تشرين الثاني نوفمبر 2024
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل خطابه في البرلمان الأوكراني في كييف 19 تشرين الثاني نوفمبر 2024 حقوق النشر Press Service Of The President Of Ukraine/AP
حقوق النشر Press Service Of The President Of Ukraine/AP
بقلم: يورونيوز
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مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من دخول عامها الثالث، انضمت بعض الدول إلى أحد طرفي الحرب وهي كوريا الشمالية، ولذلك يتخوف من الرئيس الأوكراني من زيادة عدد قوات بيونغيانغ، لذلك يدعو دول الغرب التي تقول إنها في صفه لاتخاذ بعض الخطوات ضد هذا التطور المصحوب بخطوات أخرى ذات علاقة بالقدرات الدفاعية.

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يزداد عديد القوات الكورية الشمالية الموجودة داخل روسيا، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وأضاف خلال خطاب افتراضي أمام البرلمان الأوروبي، قائلا: "الآن، أحضر بوتين 11 ألف جندي كوري شمالي قرب الحدود الأوكرانية، وقد يرتفع هذا العدد إلى 100 ألف".

وتقول كييف وحلفاؤها في الغرب إن بيونغ يانغ أعطت روسيا الأسلحة وزودتها بالقوات، لتعزيز دور موسكو في الحرب الروسية الأوكرانية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكافئ العسكريين في مدينة كوبيانسك 18 تشرين الثاني نوفمبر 2024
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكافئ العسكريين في مدينة كوبيانسك 18 تشرين الثاني نوفمبر 2024AP/Ukrainian Presidential Press Office

وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية -التي اتخذت خطوات مؤخرا تشير إلى تقربها من كييف- إن القوات الكورية الشمالية شاركت في عمليات قتالية ضد القوات الأوكرانية الأسبوع الماضي.

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