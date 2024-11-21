كارثة في فلاديفوستوك: حافلة تسقط من من ارتفاع 12 متراً وتخلف ضحايا

شهدت مدينة فلاديفوستوك الروسية، يوم الخميس، حادثاً مأساوياً عندما انحرفت حافلة صغيرة من طراز "تويوتا هايس" وسقطت من ارتفاع حوالي 12 متراً (40 قدماً) من أحد المنحدرات في منطقة "أورلينيا سوبكا".
وأسفر الحادث عن وفاة راكب الحافلة على الفور، فيما نُقل السائق إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابات.
كما تسبب سقوط الحافلة في إلحاق أضرار بعدد من السيارات المتوقفة أسفل المنحدر. وحتى الآن، لم تنكشف الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الحادث، فيما تستمر التحقيقات من قبل السلطات لتحديد ملابساته.
