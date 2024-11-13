فرحة الزفاف تتحول إلى كارثة.. مصرع 18 شخصاً بسقوط حافلة في نهر السند بباكستان

وأفادت المصادر الرسمية، أن الحافلة كانت في طريقها إلى مدينة تشاكوال في إقليم البنجاب عندما وقع الحادث المروع.

وفي تصريح مؤثر، قال حبيب الله، أحد أفراد عائلة الضحايا: "فجعنا بهذه المأساة المروعة. جميع الضحايا من أقاربي، وكانوا عائدين من حفل زفاف".

وأضاف أن السلطات عثرت مؤخرا على ثلاث جثث إضافية، مناشدا الحكومة تكثيف جهود البحث عن المفقودين.

من جانبه، تقدم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بتعازيه لأسر الضحايا، موجها فرق الإنقاذ بتكثيف جهودها للعثور على المفقودين.

يأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من حوادث الطرق المتكررة في باكستان، والتي تعزى إلى تردي البنية التحتية وضعف الالتزام بقوانين المرور ومعايير السلامة. وكانت البلاد قد شهدت في أغسطس الماضي حادثين مماثلين أسفرا عن مقتل 36 شخصا وإصابة العشرات.