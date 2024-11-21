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"من سيناديني ماما الآن؟".. أم فلسطينية تودّع أطفالها الثلاثة بعد غارة إسرائيلية على غزة

أم فلسطينية تودّع أطفالها الثلاثة بعد غارة إسرائيلية على غزة
أم فلسطينية تودّع أطفالها الثلاثة بعد غارة إسرائيلية على غزة حقوق النشر AP Video
حقوق النشر AP Video
بقلم: يورونيوز
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قُتل 15 فلسطينيًا، بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء، في غارة إسرائيلية استهدفت خان يونس جنوب قطاع غزة، الأربعاء. وأفاد مراسل وكالة "أسوشيتد برس" الذي أحصى الجثث في مستشفى ناصر بأن الغارة خلفت دمارًا واسعًا وأثارت موجة من الحزن والغضب بين السكان المحليين.

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وقالت أريج القاضي، وهي أم فقدت ثلاثة من أطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وسبع سنوات، إنهم كانوا يلعبون قرب الخيام عندما أصابتهم الغارة. قُتل الأولاد الثلاثة على الفور، بينما أصيبت ابنتها بجروح خطيرة ثم توفيت بعد ذلك في المستشفى.

وسط الدموع، حيثُ قالت الأم: "من سيناديني ماما الآن؟" أثناء مرافقتها جثث أطفالها الصغار إلى المستشفى.

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وقال محمد رضوان، وهو أحد السكان المحليين، معبرًا عن غضبه: "إنهم يدمروننا بالكامل. ما هو ذنبنا؟ ما الذي ارتكبناه؟".

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 43,985 قتيلًا، بالإضافة إلى إصابة 104,092 شخصًا.

المصادر الإضافية • أب

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