موزة بـ 6.2 مليون دولار.. جاستن صن ينفذ وعده في هونغ كونغ ويأكلها!

بقلم: يورونيوز

رجل الأعمال الصيني جاستن صن، الذي اشترى العمل الفني "الكوميديان" للفنان ماوريتسيو كاتيلان بمبلغ 6.2 مليون دولار في مزاد دار سوذبيز بنيويورك، نفذ وعده بتناول موزة العمل الفني. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين عشاق الفن والمستثمرين.

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خلال مؤتمر صحفي في هونغ كونغ، أخذ صن قضمتين من الموزة، موضحاً أن تناوله لها قد يصبح جزءاً من تاريخ العمل الفني. وعبّر صن عن دهشته عندما نجح في الفوز بالمزاد، متغلباً على منافسين بارزين.

كما أعرب عبر منصة "إكس" عن شكره للبائع الأصلي للموزة، شاه علم، العامل البنغلاديشي الذي باعها في البداية مقابل 25 سنت فقط.

صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن شاه علم لم يتمالك نفسه وبكى عند معرفته بسعر البيع. تقديراً له، أعلن صن نيته شراء 100,000 موزة من الكشك، خطوة قد تحقق فائدة كبيرة له. إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن علم ليس مالكاً للكشك بل يعمل فيه بأجر 12 دولاراً في الساعة.

فن أم مجرد فكرة؟

في معرض آرت بازل 2019، حيث ظهر العمل لأول مرة، فتح نقاشاً حول ما إذا كان هذا النوع من الإبداع يستحق تصنيفه كفن. صن، في تصريحاته، أشار إلى أن "قيمته تكمن في الملكية الفكرية وليس في العنصر المادي".

وفي تطور مثير، كشف صن هذا الأسبوع عن استثمار بقيمة 30 مليون دولار في مشروع العملات الرقمي "WorldLiberty Financial"، المدعوم من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

لكن هذه الخطوة تأتي في ظل مواجهته قضية مفتوحة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي اتهمته العام الماضي ببيع أوراق مالية غير مسجلة ضمن مشروعه الرقمي Tron.