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ماليزيا تواجه أسوأ فيضانات منذ عقد: مقتل 3 وتشريد أكثر من 80 ألفاً

السكان يمشون في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في وسط مدينة كوتا بهارو، كيلانتان، ماليزيا، الجمعة، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
السكان يمشون في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في وسط مدينة كوتا بهارو، كيلانتان، ماليزيا، الجمعة، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 Copyright Loo Kok Chong/AP
Copyright Loo Kok Chong/AP
بقلم:  يورونيوز
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تستعد ماليزيا لأسوأ فيضانات تشهدها منذ عقد، وذلك بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وتشريد أكثر من 80,000 آخرين.

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وأفاد المركز الوطني لإدارة الكوارث في ماليزيا، أنه تم إجلاء 84,597 شخصًا من أكثر من 25,000 عائلة في سبع ولايات، حيث تم نقلهم إلى 488 مأوى مؤقت.

وكانت ولاية كلانتان الواقعة في شمال شرق البلاد، والتي تحدها تايلاند، هي الأكثر تأثرًا بالفيضانات، حيث تم إجلاء 56,029 شخصًا، تلتها ولاية ترينجانو المجاورة بـ21,264 شخصًا.

سائق سيارة يعبر شارعًا غمرته المياه بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في وسط مدينة كوتا بهارو، كيلانتان، ماليزيا، الجمعة، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
سائق سيارة يعبر شارعًا غمرته المياه بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في وسط مدينة كوتا بهارو، كيلانتان، ماليزيا، الجمعة، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024AP
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من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي إن الفيضانات هذا العام ستكون أسوأ من فيضانات عام 2014، التي أدت إلى تشريد أكثر من 250,000 شخص. وأضاف حميدي أن التوقعات الجوية تشير إلى أن الأمطار الغزيرة المتوقعة في الشهر المقبل قد تؤثر على المزيد من الولايات.

وأكد المسؤول الماليزي، أن الحكومة جاهزة لمواجهة الكارثة، حيث تم نشر نحو 83,000 شخص من فرق الإنقاذ، بالإضافة إلى تجهيز آلاف القوارب والمركبات الرباعية الدفع والسترات الواقية من الغرق، فضلاً عن 31 مروحية جاهزة للتدخل. كما تم تحديد 8,481 مركز إجلاء مؤقت في أنحاء البلاد، يمكن أن تستوعب أكثر من مليوني شخص.

السكان يمشون في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في وسط مدينة كوتا بهارو، كيلانتان، ماليزيا، الجمعة، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
السكان يمشون في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في وسط مدينة كوتا بهارو، كيلانتان، ماليزيا، الجمعة، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024AP

وتعد الفيضانات في ماليزيا أمرًا معتادًا خلال موسم الأمطار السنوي الذي يمتد من نوفمبر حتى مارس، مع توقعات بهطول خمس إلى سبع موجات من الأمطار الغزيرة خلال هذه الفترة.

المصادر الإضافية • أب

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