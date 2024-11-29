Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

هجمات روسية بالطائرات المسيرة تخلّف دماراً وتصيب 8 أشخاص في كييف وأوديسا

عمال الإنقاذ يخمدون حريقًا في مبنى دمره هجوم روسي في بروفاري، خارج كييف، أوكرانيا، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
عمال الإنقاذ يخمدون حريقًا في مبنى دمره هجوم روسي في بروفاري، خارج كييف، أوكرانيا، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 Copyright AP/Ukrainian Emergency Service
Copyright AP/Ukrainian Emergency Service
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تعرضت أوكرانيا لعدة هجمات بالطائرات المسيرة الروسية ليلة الخميس، أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل وتدمير مبانٍ سكنية في العاصمة كييف ومنطقة أوديسا الجنوبية.

اعلان

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 88 طائرة مسيرة من أصل 132 أُطلقت على البلاد، بينما فُقدت 41 طائرة مسيرة على الأرجح بسبب الحرب الإلكترونية، وعادت واحدة إلى الأراضي الروسية.

تأتي هذه الهجمات في وقت تكثف فيه روسيا عملياتها الليلية بالطائرات المسيرة، مع تقدمها على الجبهة الشرقية وتحقيق مكاسب إقليمية كبيرة في الأشهر الأخيرة. وكانت روسيا قد نفذت في الأيام الماضية هجمات واسعة على شبكة الكهرباء الأوكرانية، بما في ذلك إطلاق 188 طائرة مسيرة يوم الثلاثاء.

Related

في منطقة أوديسا الجنوبية، تسببت الهجمات في إصابة سبعة أشخاص وتدمير 13 مبنى سكني، بحسب ما أفادت الشرطة الوطنية. كما أسفرت شظايا الطائرات المسيرة في كييف عن إصابة شخص واحد في منطقتين بالمدينة.

في منشور على تطبيق تليغرام، أظهرت خدمات الطوارئ صوراً لآثار الدمار داخل وخارج عيادة للأطفال في منطقة دنيبروفسكي في كييف، حيث تسببت الطائرات المسيرة في تدمير أجزاء من المبنى. تم نقل حارس الأمن إلى المستشفى إثر إصابته.

وأعلن فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، أن شظايا الطائرات المسيرة أصابت أحد مواقع البنية التحتية في منطقة سفياتوشينسكي بالعاصمة. في حين أفاد رسلان كرافتشينكو، حاكم منطقة كييف، بتضرر بعض المباني الخاصة دون تسجيل إصابات.

تواصل القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا، حيث نجحت في السيطرة على مزيد من البلدات والقرى، ولا سيما في إقليم دونباس، الذي يُعتبر الهدف الاستراتيجي الأبرز في العملية العسكرية الروسية.

في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أعلنت الوزارة أن قوات "المركز" تمكنت من السيطرة على بلدتي فوروفسكوي ونوفايا إيلينكا في مقاطعة دونيتسك.

وتشكل هذه المنطقة، إلى جانب مقاطعة لوغانسك، جزءًا من إقليم دونباس الذي تسعى القوات الروسية للسيطرة عليه بالكامل. وذكرت الوزارة أن العملية أسفرت عن "تحرير" البلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة لجهود مكثفة من وحدات القوات الروسية.

على صعيد آخر، أفادت الوزارة عن تقدم ملحوظ في منطقة خاركيف، حيث عبرت القوات الروسية نهر أوسكال، مما يعزز السيطرة على الأراضي المحيطة. وقد أحرزت القوات الروسية في الأسبوع الماضي تقدمًا كبيرًا في منطقة دونباس، حيث أعلنت عن السيطرة على خمس قرى وبلدات جديدة في هذه المنطقة الإستراتيجية.

Go to accessibility shortcuts
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

في زيارة مفاجئة لكييف.. شولتس يتعهد بمساعدات عسكرية ضخمة بقيمة 650 مليون يورو وسط سباق انتخابي محتدم

طالب نرويجي خلف القضبان بتهمة التجسس على أمريكا لصالح روسيا وإيران

تصعيد روسي في شرق أوكرانيا: اشتباكات عنيفة قرب بوكروفسك وتدمير للبنية التحتية في ميكولايف