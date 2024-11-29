هجمات روسية بالطائرات المسيرة تخلّف دماراً وتصيب 8 أشخاص في كييف وأوديسا

بقلم: يورونيوز

تعرضت أوكرانيا لعدة هجمات بالطائرات المسيرة الروسية ليلة الخميس، أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل وتدمير مبانٍ سكنية في العاصمة كييف ومنطقة أوديسا الجنوبية.

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 88 طائرة مسيرة من أصل 132 أُطلقت على البلاد، بينما فُقدت 41 طائرة مسيرة على الأرجح بسبب الحرب الإلكترونية، وعادت واحدة إلى الأراضي الروسية.

تأتي هذه الهجمات في وقت تكثف فيه روسيا عملياتها الليلية بالطائرات المسيرة، مع تقدمها على الجبهة الشرقية وتحقيق مكاسب إقليمية كبيرة في الأشهر الأخيرة. وكانت روسيا قد نفذت في الأيام الماضية هجمات واسعة على شبكة الكهرباء الأوكرانية، بما في ذلك إطلاق 188 طائرة مسيرة يوم الثلاثاء.

في منطقة أوديسا الجنوبية، تسببت الهجمات في إصابة سبعة أشخاص وتدمير 13 مبنى سكني، بحسب ما أفادت الشرطة الوطنية. كما أسفرت شظايا الطائرات المسيرة في كييف عن إصابة شخص واحد في منطقتين بالمدينة.

في منشور على تطبيق تليغرام، أظهرت خدمات الطوارئ صوراً لآثار الدمار داخل وخارج عيادة للأطفال في منطقة دنيبروفسكي في كييف، حيث تسببت الطائرات المسيرة في تدمير أجزاء من المبنى. تم نقل حارس الأمن إلى المستشفى إثر إصابته.

وأعلن فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، أن شظايا الطائرات المسيرة أصابت أحد مواقع البنية التحتية في منطقة سفياتوشينسكي بالعاصمة. في حين أفاد رسلان كرافتشينكو، حاكم منطقة كييف، بتضرر بعض المباني الخاصة دون تسجيل إصابات.

تواصل القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا، حيث نجحت في السيطرة على مزيد من البلدات والقرى، ولا سيما في إقليم دونباس، الذي يُعتبر الهدف الاستراتيجي الأبرز في العملية العسكرية الروسية.

في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أعلنت الوزارة أن قوات "المركز" تمكنت من السيطرة على بلدتي فوروفسكوي ونوفايا إيلينكا في مقاطعة دونيتسك.

وتشكل هذه المنطقة، إلى جانب مقاطعة لوغانسك، جزءًا من إقليم دونباس الذي تسعى القوات الروسية للسيطرة عليه بالكامل. وذكرت الوزارة أن العملية أسفرت عن "تحرير" البلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة لجهود مكثفة من وحدات القوات الروسية.

على صعيد آخر، أفادت الوزارة عن تقدم ملحوظ في منطقة خاركيف، حيث عبرت القوات الروسية نهر أوسكال، مما يعزز السيطرة على الأراضي المحيطة. وقد أحرزت القوات الروسية في الأسبوع الماضي تقدمًا كبيرًا في منطقة دونباس، حيث أعلنت عن السيطرة على خمس قرى وبلدات جديدة في هذه المنطقة الإستراتيجية.