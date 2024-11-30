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صوت نصر الله وصوره في الضاحية الجنوبية لبيروت.. الآلاف يحيون ذكرى اغتيال أمين حزب الله في حارة حريك

مئات اللبنانيين يحتشدون في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، في الموقع الذي اغتيل فيه الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله للمشاركة في مراسم تأبينه
مئات اللبنانيين يحتشدون في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، في الموقع الذي اغتيل فيه الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله للمشاركة في مراسم تأبينه حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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تجمع مئات اللبنانيين اليوم السبت في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، في الموقع الذي اغتيل فيه الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، وذلك للمشاركة في مراسم تأبينه.

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ولأول مرة منذ الضربة الإسرائيلية في 27 سبتمبر 2023، سُمح للناس بالتجمع في المنطقة، في خطوة رمزية تعكس الحضور الدائم لحزب الله في الحياة السياسية والعسكرية للبنان.

وأضاء المحتشدون الشموع، ورفعوا الأعلام الصفراء وصور نصرالله، معبرين عن التزامهم بمواصلة "نهج المقاومة" ومؤكدين أن "اغتياله لن يثنيهم عن محاربة إسرائيل".

ويأتي هذا التأبين بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد نحو 13 شهراً من المواجهات العنيفة، التي تصاعدت في الشهرين الأخيرين لتتحول إلى حرب طاحنة أودت بحياة أكثر من 3000 لبناني.

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وكان نصرالله قد أعلن في 8 أكتوبر من العام الماضي، بعد يوم من الهجوم المفاجئ لحركة حماس على جنوب إسرائيل، دخول حزب الله في المعركة لدعم غزة. 

وأثار مقتل نصرالله صدمة كبرى في لبنان والشرق الأوسط، حيث كان شخصية محورية في السياسة في المنطقة والعالم لأكثر من ثلاثة عقود. 

ويعتبر اغتياله من أكبر وأهم عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.

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