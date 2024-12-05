عصر نووي ثالث؟ قائد بريطاني يطلق تحذيرًا من تحول خطير في الأمن العالمي

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وفي خطاب ألقاه أمام المعهد الملكي للخدمات المتحدة، قال راداكين إن العالم يشهد تحولًا جذريًا مقارنة بالحرب الباردة التي كانت فيها قوتان عظميان تخضعان لردع نووي محكم، والحقبة التي تلتها والتي ركزت على الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف قائلا: "نحن في عصر نووي ثالث... يتميز بمعضلات متعددة ومتزامنة، وانتشار التقنيات النووية والتكنولوجيات التخريبية، في ظل غياب شبه تام للبنى الأمنية السابقة".

نظام الدفاع الجوي الروسي S-300 محمول على شاحنة يظهر أمام صورة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، طهران، السبت 21 سبتمبر 2024. Vahid Salemi/AP

وأوضح أن التحديات الحالية تشمل تهديد روسيا باستخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا، وسعي الصين لتوسيع ترسانتها النووية، وعدم تعاون إيران في تقييد برنامجها النووي، بالإضافة إلى "السلوك غير المنتظم" لكوريا الشمالية. كما أشار إلى تصاعد الهجمات السيبرانية وحملات التخريب الإعلامي التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدول الغربية.

تطورات غير مسبوقة

كما وصف الأدميرال نشر جنود كوريين شماليين بجانب القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية بأنه "التطور الأكثر استثنائية هذا العام"، محذرًا من إمكانية حدوث مزيد من عمليات النشر التي قد تعقد المشهد الدولي بشكل أكبر. وأكد على ضرورة اليقظة والتأهب لمواجهة هذا الوضع المتغير.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلتقي بالجنود الذين شاركوا بتدريب في كوريا الشمالية الأربعاء 13 مارس 2024. orean Central News Agency/Korea News Service via AP

وفي كلمته، استعرض راداكين أهمية الإصلاحات الجارية في الجيش البريطاني لضمان استعداد المملكة المتحدة لمواجهة التحديات الجديدة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على الرادع النووي البريطاني، موضحًا أنه "العنصر الوحيد في ترسانتنا الذي يدركه الروس جيدًا وله تأثير كبير على بوتين".

وشدد الأدميرال على أن بريطانيا تلتزم بالحفاظ على غواصة نووية مسلحة في البحر بشكل دائم كجزء من هذا الردع، مؤكداً أن الحكومة البريطانية تعمل حاليًا على مراجعة استراتيجية للدفاع بهدف تعزيز تجهيز القوات المسلحة وتكييفها مع المشهد الدولي المتغير.