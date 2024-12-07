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أذربيجان: اعتقال 6 صحفيين بتهمة تهريب بضائع محظورة

ضباط الشرطة الأذربيجانية بملابس مكافحة الشغب يغلقون أحد شوارع باكو، أذربيجان، السبت 2 أبريل/نيسان 2011
ضباط الشرطة الأذربيجانية بملابس مكافحة الشغب يغلقون أحد شوارع باكو، أذربيجان، السبت 2 أبريل/نيسان 2011 حقوق النشر Ilkin Huseynov/AP
حقوق النشر Ilkin Huseynov/AP
بقلم: يورونيوز
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اعتقلت السلطات الأذرية ستة صحفيين بتهم تهريب بضائع محظورة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام مستقلة. خمسة من المعتقلين يعملون لصالح قناة "ميدان تي في"، وهم عينور جانباروفا، آيتاج أحمدوفا، خيالة أغاييفا، ناتيق جافادلي وآيسل أمودوفا، بينما يُعتبر رامين جبرايل زاده صحفيًا مستقلًا.

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أكدت قناة "ميدان تي في"، ومقرها برلين، أن السلطات الأذرية تحاول التضييق عليها، مشيرة إلى أن موقعها الإلكتروني محجوب في أذربيجان منذ عام 2019. كما نفت القناة التهم الموجهة ضد موظفيها، وأكدت أن الصحفيين المعتقلين قد تعرضوا لتفتيش منازلهم ومصادرة معداتهم وأغراضهم الشخصية.

تم اعتقال الصحفيين في العاصمة باكو مساء الجمعة، بحسب تقارير إعلامية محلية. وأضافت وزارة الداخلية في أذربيجان أن جبرايل زاده اعتُقل على خلفية استيراد غير قانوني للعملة الأجنبية.

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من جانبهم ، أكد المحامون الذين يمثلون الصحفيين المعتقلين أنهم تم اتهامهم بالتآمر لتهريب بضائع محظورة إلى البلاد. وقالوا إنهم يواجهون عقوبات تتراوح بين خمس وثماني سنوات في السجن في حال تم إدانتهم.

بدورها، أوضحت قناة "ميدان تي في" أنها ستواصل عملها الصحفي رغم محاولات الحكومة لفرض الرقابة، مشيرة إلى أنها لن تتوقف عن تسليط الضوء على الأحداث الجارية في البلاد والقضايا التي تهم المواطنين، بما في ذلك مشكلات المواطنين اليومية.

يُذكر أن أذربيجان تُعرف بسجل حقوقي ضعيف، حيث تستهدف الحكومة الصحفيين والنشطاء السياسيين بشكل متكرر. وكان قد تم وصف الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أُجريت في سبتمبر 2023 بأنها جرت في بيئة "مقيدة"، حيث بلغت نسبة الإقبال 37% فقط، ولم تفز أي من أحزاب المعارضة بأي مقاعد.

المصادر الإضافية • أب

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