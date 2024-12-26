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كازاخستان: ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة الأذربيجانية إلى 38 قتيلا و29 ناجيا

حطام طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية إمبراير 190 على الأرض بالقرب من مطار أكتاو، كازاخستان، الأربعاء، 25 ديسمبر/كانون الأول 2024
حطام طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية إمبراير 190 على الأرض بالقرب من مطار أكتاو، كازاخستان، الأربعاء، 25 ديسمبر/كانون الأول 2024 حقوق النشر AP/The Administration of Mangystau Region
حقوق النشر AP/The Administration of Mangystau Region
بقلم: يورونيوز
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تحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة للخطوط الأذرية قرب أكتاو في كازاخستان بعدما كانت متجهة إلى روسيا، وعلى متنها 62 راكبًا وخمسة أفراد من الطاقم.

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وأعلنت وزارة الطوارئ الكازاخستانية أن 29 راكبًا، بينهم طفلان، تمكنوا من النجاة ويتلقون العلاج في مستشفى قريب، مشيرة إلى أن خدمات الإطفاء أخمدت الحريق الناتج عن الحادثة.

وكانت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" قد نقلت في وقت سابق عن الطواقم الطبية قولها إنه تم انتشال أربع جثث، بينها الطياران، وفق عمال الطوارئ.

وبحسب بيانات وزارة النقل الكازاخستانية، كان على متن الطائرة المتحطمة 16 روسيًا و37 مواطنًا من أذربيجان، بالإضافة إلى 6 كازاخستانيين و3 مواطنين من قيرغيزستان.

من جهتها، قالت الخطوط الجوية الأذرية، اليوم الأربعاء، إن الطائرة المتحطمة من طراز "إمبراير 190" ورقم رحلتها J2-8243 كانت متجهة من باكو إلى غروزني، عاصمة إقليم الشيشان الروسي، لكنها اضطرت للهبوط على بعد حوالي 3 كيلومترات من أكتاو في كازاخستان.

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وترجّح هيئة مراقبة الطيران الروسية أن يكون الطيار قد اضطر للهبوط بعد اصطدامه بطائر، فيما أكدت السلطات الكازاخستانية أنها شكلت لجنة حكومية للتحقيق في الحادثة.

وفي وقت سابق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لم يتم التحقق منه يزعم توثيق حادثة التحطم، واشتعال النيران في الطائرة لحظة ارتطامها بالأرض.

مقطع فيديو متداول يُزعم أنه يوثق لحظة ارتطام وتحطم الطائرة

وقال موقع FlightRadar24 في منشور على الإنترنت إن الطائرة الأذرية واجهت على ما يبدو "تشويشًا قويًا على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)“ مما جعل تتبعها صعبًا.

ويشتبه في أن روسيا قامت بالتشويش، إذ سبق أن تعرضت لاتهامات بالتشويش على إرسال نظام تحديد المواقع العالمي في المنطقة.

في هذا السياق، عبّر رمضان قديروف، زعيم الشيشان، عن تأثره بالحادثة، وقدم تعازيه في بيان، مشيرًا إلى أنه سيصلي من أجل شفاء الجرحى.

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