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مظاهرة ضخمة في كوريا الجنوبية تطالب بعزل الرئيس يون سوك يول

متظاهرون في سيول يطالبون بإقالة الرئيس يون سوك يول بعد إعلان الأحكام العرفية، في مسيرة حاشدة أمام الجمعية الوطنية يوم السبت، 12 ديسمبر 2024.
متظاهرون في سيول يطالبون بإقالة الرئيس يون سوك يول بعد إعلان الأحكام العرفية، في مسيرة حاشدة أمام الجمعية الوطنية يوم السبت، 12 ديسمبر 2024. حقوق النشر Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
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تجمع عشرات الآلاف من المحتجين أمام البرلمان الكوري الجنوبي يوم السبت، مطالبين بعزل الرئيس يون سوك يول. امتلأت الشوارع المؤدية إلى الجمعية الوطنية بالمحتجين الذين رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات مناهضة للرئيس، معربين عن استيائهم من قراراته الأخيرة.

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ورغم الحشد الكبير، لم تنجح الجهود التشريعية في تمرير قرار العزل، حيث قاطع معظم نواب حزب "قوة الشعب" الحاكم التصويت، ما أدى إلى فشل محاولة عزل الرئيس.

وكانت الجلسة البرلمانية قد أثارت ترقبا واسعا، إذ كان ينتظر أن تشهد حسما لمصير الرئيس والتصويت على عزله. لكن في الساعات التي سبقت الجلسة، أقدم الرئيس يون سوك يول على الاعتذار علنا للشعب، معترفا بتبعات قراره المثير للجدل ومتعهدا بمواجهة كافة العواقب القانونية المترتبة عليه.

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