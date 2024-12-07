مظاهرة ضخمة في كوريا الجنوبية تطالب بعزل الرئيس يون سوك يول

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ورغم الحشد الكبير، لم تنجح الجهود التشريعية في تمرير قرار العزل، حيث قاطع معظم نواب حزب "قوة الشعب" الحاكم التصويت، ما أدى إلى فشل محاولة عزل الرئيس.

وكانت الجلسة البرلمانية قد أثارت ترقبا واسعا، إذ كان ينتظر أن تشهد حسما لمصير الرئيس والتصويت على عزله. لكن في الساعات التي سبقت الجلسة، أقدم الرئيس يون سوك يول على الاعتذار علنا للشعب، معترفا بتبعات قراره المثير للجدل ومتعهدا بمواجهة كافة العواقب القانونية المترتبة عليه.