سوريا على مفترق طرق.. أي مصير ينتظر البلاد ومن الرابح والخاسر بعد سقوط الأسد؟

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في ظل المشهد الدراماتيكي في سوريا والتسارع في الأحداث خلال أيام قليلة، يبدو أن البلاد مقبلة على مرحلة مبهمة غامضة مفتوحة على كل الاحتمالات. فمن ينظر إلى خريطة المنطقة والإقليم وحتى ما بعد الإقليم، يجد نفسه أمام عدة علامات استفهام قد لا نجد لها جوابا في القريب العاجل خصوصا فيما يتعلق بمن سيحكم البلاد وماذا عن حلفاء الأسد في طهران وبيروت وموسكو وماذا أيضا عن أعدائه الألدّاء وأي مصير ينتظر سوريا بعد الأسد؟

لبنان

فالخاصرة الرخوة لسوريا وهي لبنان، مشغول بمشاكله الداخلية والحرب الإسرائيلية المدمرة التي حصدت أرواح قرابة 4000 شخص وحزب الله الحليف السابق للأسد منهكٌ بسبب تلك الحرب التي خاضها ضد تل أبيب والتي انتهت بالإعلان عن وقف هش لإطلاق النار مدته ستون يوما ويشهد خروقات يومية من الجانب الإسرائيلي أسفرت حتى الآن عن دمار وسقوط قتلى وجرحى حتى في صفوف الجيش اللبناني الذي يفترض أنه هو من يشرف على احترام وقف إطلاق النار.

ومع تغير المشهد السياسي في دمشق، فإن خط الإمداد الممتد من إيران إلى حزب الله عبر سوريا سينقطع أو لن سكون هيّنا في أحسن الأحوال. ولن تكون سوريا بعد اليوم القاعدة الخلفية للحزب الذي كان له دور حاسم في استعادة الأسد لزمام الأمور في حربه ضد الجماعات المسلحة المعارضة بعد تدخله في الصراع عام 2013 بحجة حماية الأراضي اللبنانية من هجمات تلك الجماعات وكذلك حماية مقام السيدة زينب في ضواحي دمشق الذي يحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين الشيعة والذي لو تم المسّ به لكان تسبب في مزيد من الاحتقان والتناحر الطائفي بين السنة والشيعة.

تركيا

حاولت تركيا النأي بنفسها عن التقدم المذهل للجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة وشددت على أنها غير منخرطة في العملية. وذلك رغم الدعم الذي قدمته للمعارضة منذ أوائل عهد الانتفاضة ضد حكم الأسد ففتحت حدودها أمام النازحين السوريين وطالب الرئيس رجب طيب أردوغان وقتها برحيل الرئيس السوري. كما استضافت أنقرة رموز المعارضة ووفرت دعما للجيش الوطني السوري. فهل نتوقع حلا لمعضلة اللاجئين السوريين إلى تركيا والمقدر عددهم بثلاثة ملايين إذا ما حدث واستتب الأمن في سوريا وتجنبت البلاد الدخول في دوامة فوضى جديدة؟

إسرائيل

هناك أيضا إسرائيل التي تحتل الجولان منذ أكثر من 57 عاما قبل أن تعلن ضمّه وتعترف واشنطن بهذا الضم في ظل إدارة دونالد ترامب السابقة رغم القرارات الدولية الواضحة التي تعتبر الجولان أرضا محتلة. فتل أبيب تراقب عن كثب ما يجري في سوريا وسط اتهامات للجماعات المسلحة بأن تحركها الأخير يخدم أيضا مصالح إسرائيلية وأنه أتى غداة التهديد الذي أطلقه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للرئيس الأسد قبل أسبوعين.

وكانت الدولة العبرية قد استنفرت قبل يومين قواتها الجوية والبرية في الجولان السوري المحتل تحسبا لأي طارئ. لكن على أية حال، فإن سقوط النظام يخدم مصالح إسرائيل خصوصا إذا انبثق نظام منكفئ على نفسه ومنشغل بمشاكله الداخلية فلا يطالب بحقه في استرداد الجولان ولا بالوصول إلى ضفاف بحيرة طبرية.

إيران

أما إيران فقد فقدت في سوريا الأسد حليفا مهما وحيويا في المنطقة العربية يكاد يكون الوحيد باستثناء العراق. فتاريخ العلاقات بين البلدين يسبق قدوم الأسد الابن إلى السلطة بسنين طويلة. حيث التقت المصالح بين نظام إسلامي منبثق عن الثورة التي قادها الخميني لإسقاط الشاه عام 1979 وآخر علماني قومي يقوده حزب البعث برئاسة الأسد الأب. إذ دعم وقتها حافظ الأسد طهران في حربها ضد العراق في ثمانينيات القرن الماضي واجتمع الطرفان على العداء لنظام الرئيس الراحل صدام حسين وخصومة واشنطن التي كانت تقدم الدعم العسكري للعراق في حربه ضد إيران التي امتدت ثماني سنوات كاملة. وبقي هذا الدعم مستمرا في عهد حكم الابن خصوصا خلال الحرب الأهلية ولا ننسى دور قائد فيلق القدس الجنرال الراحل قاسم سليماني الذي قتلته غارة أمريكية في بغداد أوائل 2020، في منع سقوط النظام وإدارة العمليات العسكرية حلب عام 2015 حيث قاد المعركة بنفسه لفك الحصار على أكبر مدينة في سوريا والعاصمة الاقتصادية للبلاد وقد سُمّي وقتها من قبل المعارضة بجزار حلب.

تفقد طهران حليفها في دمشق وهي أكبر خاسر في المنطقة، لكن مع ذلك، بدا وكأنها تتخذ موقفا حذرا من التطورات الأخيرة وهو ما انعكس مؤخرا في التصريحات الخجولة والمدروسة بشأن الوضع في سوريا. فهي منشغلة أيضا بتحديات وملفات أخرى متمثلة في العداء المستفحل بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة التي تقف على أعتاب إدارة جديدة بقيادة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب. ومع الملف النووي الذي لا يزال عالقا وعقوبات أمريكية ودولية، تتوجس الجمهورية الإسلامية من المرحلة المقبلة خصوصا مع تسمية ترامب الدبلوماسي المخضرم براين هوك ليكون مبعوثا خاصا مكلفا بالملف الإيراني وهو المعروف بمواقفه المتشددة تجاه طهران منذ عهد الرئيس جورج بوش الابن.

روسيا

وبطبيعة الحال، تبقى روسيا من أهم المعنيين بما يجري في سوريا، ورحيل الحليف بشار الأسد يشكل ضربة قاصمة لموسكو التي تملك مواقع عسكرية في هذا البلد أهمها قاعدة حميميم الجوية الواقعة جنوب شرق مدينة اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية التي منحت لروسيا منفذا لمياه المتوسط من ضفته الشرقية ما يخدم مصالحها في المنطقة بل وفي افريقيا أيضا.

مناورات روسية في سوريا. بتاريخ 15 فبراير 2022 AP/Russian Defense Ministry Press Service

فروسيا بوتين قدمت دعما عسكريا مهما للنظام منذ عام 2015 حيث كان لها ما يقل عن 4000 جندي هناك. وكان هذا الدعم الذي تم تحت شعار مكافحة داعش والجماعات المتطرفة مصيريا في الحفاظ على حكم بشار الأسد.

وعليه، فإن سقوط النظام يعني أن موسكو لن يكون لها موطئ قدم في سوريا بالنظر للعداء المستفحل الذي تكنّه لها الجماعات المسلحة. كما أن هذا السقوط يشكل من الناحية الجيوستراتيجية صفعة للرئيس فلاديمير بوتين الذي يخوض حربا في أوكرانيا منذ قرابة 3 سنوات. وقد تكون هذه التطورات عاملا في حلحلة الملف الأوكراني والتأثير على الصراع بين حلف الناتو والدول الغربية بين جهة وبين روسيا.

سوريا على مفترق طرق.. مخاوف من النموذج الليبي أو الأفغاني وأي مستقبل ينتظر دمشق؟

الآن وقد سيطرت الجماعات المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) على الحكم في سوريا ومع تباين أجندات تلك الجماعات الإيديولوجية وارتباط بعضها بقوى إقليمية ودولية، يبقى المشهد ضبابيا إن لم يكن قاتما.

فلا أحد يمكنه الجزم بعدم تقسيم البلاد وحدوث انتقال ديمقراطي للسلطة. فهل تتجنب سوريا مصيرا كذلك الذي يعصف بليبيا منذ ثورتها على نظام القذافي في 17 فبراير شباط 2011؟

مسلح سوري يقف أما المحكمة العسكرية في دمشق وهي تشتعل AP /Ghaith Alsayed

فهي مقسّمة منذ سنين بين حكومة معترف بها دوليا مقرها طرابس الغرب وحكومة في الشرق بقيادة رجل ليبيا القوي المشير خليفة حفتر وسط حالة استقطاب إقليمي ودولي. ولم تفلح كل المحاولات لرأب الصدع بين الإخوة الأعداء ووضع حد للتناحر الذي أسفر عن مقتل المئات وفرض واقع فيه حكومتان وبنكان مركزيان وقوات ومليشيات مسلحة وبنية تحتية مهترئة واقتصاد منهار رغم الثروة النفطية الهائلة التي تزخر بها البلاد.

ثمة خشية أخرى من حدوث سيناريو أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان منذ 15 آب 2021 وفرض نظام إسلامي متشدد هناك إثر الانسحاب الأمريكي والقوات الدولية الأخرى.

مسلح من المعارضة داخل القصر الرئاسي بع سقوط النظام الأحد 8 ديسمبر 2024 AP Photo & AP Photo/Omar Sanadiki

فماذا لو سيطرت هيئة تحرير الشام رأس الحربة في إسقاط نظام الأسد، على مفاصل الحكم في بلاد متعدد الطوائف والعرقيات يسكنه الأكراد والعلويون والدروز والشيعة والسنة؟ هذا إضافة إلى المسيحيين الذين يشكلون جزءا أصيلا من النسيج الديموغرافي لسوريا، فقد كان أجدادهم السباقين إلى اعتناق هذا الدين واتباع تعاليم يسوع. فهذه البلاد تضم مدينة معلولا الأثرية الواقعة على بعد 50 كلم من العاصمة دمشق وهي تعتبر أقدم مدينة مسيحية في سوريا ولا يزال سكانها يتحدثون بالأرامية لغة السيد المسيح.

فهل يكذب الواقع هذه المخاوف ويحدث انتقال سلمية للسلطة تضمد البلاد خلاله جراح الحرب الأهلية وتطوي صفحة حكم شمولي دام 54 عاما؟