رئيس الحكومة السورية: وضعنا الحالي صعب بسبب التركة الإدارية الفاسدة التي ورثناها من نظام الأسد

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صرّح رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، بأن النظام السابق خلف وراءه تركة إدارية ضخمة وفاسدة، مما وضع البلاد في وضع مالي صعب للغاية.

وأضاف أن الحكومة لا تملك سوى الليرة السورية التي لا تعادل شيئًا، ولا توجد أي عملة أجنبية في حوزتها. ورغم هذه التحديات، أكد البشير أن تحسين الوضع ممكن، لكن الأمر سيستغرق وقتًا، ومع ذلك فإنهم واثقون من النجاح في النهاية.

وأشار إلى أن محاكمة مجرمي الحرب من نظام بشار الأسد ستجري وفقًا للقوانين السورية الحالية، مؤكدًا أن الحكومة المؤقتة ستبقى في السلطة حتى مارس/ آذار 2025 فقط.

وفي حديثه لصحيفة "كورييري ديلا سير" الإيطالية، شدد البشير على أن الحكومة ستضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا.

من جهته، قال زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، المكنى بأبو محمد الجولاني، إن الناس قد سئمت من الحروب، ولذلك فإن البلاد غير مستعدة لدخول حرب جديدة، مشيرًا إلى أنهم سيقودون سوريا نحو التنمية وإعادة الإعمار والاستقرار، مطالبًا الحكومات الغربية بتخفيف قلقها تجاه الوضع في بلاده.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن استقبالها وفودًا من النازحين العائدين من المخيمات على الحدود مع تركيا، مشيرة إلى أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها.

وقد أظهرت مقاطع فيديو النشاط الحيوي في سوق الحميدية القديم في قلب دمشق، إلى جانب فتح أبواب المتاجر، وسط تجوال للمدنيين والمسلحين على حد سواء، وحركة شراء معتدلة.

كما أعادت البنوك الخاصة فتح أبوابها، حيث أكد سعدي أحمد، مدير أحد فروع البنوك في حي أبو رمانة الراقي، أن البنوك استأنفت عملها يوم الثلاثاء، وأن موظفيها عادوا لمزاولة أعمالهم بشكل اعتيادي.