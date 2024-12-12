Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
مقتل إسرائيلي وإصابة أربعة في إطلاق نار قرب بيت لحم

قوات الأمن الإسرائيلية تعمل في موقع هجوم إطلاق النار على حافلة بالقرب من بلدة بيت جالا في الضفة الغربية، في وقت مبكر من يوم الخميس، 12 ديسمبر/كانون الأول 2024
قوات الأمن الإسرائيلية تعمل في موقع هجوم إطلاق النار على حافلة بالقرب من بلدة بيت جالا في الضفة الغربية، في وقت مبكر من يوم الخميس، 12 ديسمبر/كانون الأول 2024 حقوق النشر  Mahmoud Illean/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Mahmoud Illean/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
قالت القناة 14 الإسرائيلية إن منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت لحم سلم نفسه لقوات الأمن.

قتل إسرائيلي وأصيب أربعة آخرون بعد هجوم استهدف حافلة على شارع 60 بوابل من الطلقات النارية، قرب بيت لحم.

عقب العملية، فرضت القوات الإسرائيلية طوقًا أمنيًا واسعًا واقتحمت مدينة بيت لحم حيث يُشتبه بتواجد المنفذ، وصادرت مركبة يعتقد أنها مرتبطة بالحادث.

وكانت "يديعوت أحرونوت" قد أشارت إلى أن المنفذ استقل سيارة "بي إم دبليو" وتوجه نحو المدينة بعد تنفيذ الهجوم.

كما ذكرت القناة 12 أن الجيش يطوق منزلًا يشتبه في تحصنه فيه، دون تحديد ما إذا كان الهجوم فرديًا أو من تنفيذ خلية.

مقاطع متداولة من مكان العملية
وكانت نجمة داوود الحمراء قد أعلنت عن إصابتين، إحداهما بحالة حرجة والأخرى متوسطة، قبل أن يتم الإقرار بوفاة المصاب الأول بعد وقت قصير.

بيان الجيش الإسرائيلي بشأن العملية

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من موقع العملية، تُظهر ارتباك القوات الإسرائيلية في مكان الحادثة وانتشارهم بشكل واسع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن منفذ العملية "أطلق النار على حافلة إسرائيلية عند مفرق الخضر في عتصيون"، مضيفًا أنه يطارد المنفذ وقد أرسل تعزيزات إلى المنطقة.

