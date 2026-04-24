الضفة الغربية: فلسطينيون يشيّعون فتى قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي

شيّع فلسطينيون في قرية تل شمال الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، جثمان الفتى يوسف شتية (15 عاماً) الذي أردته القوات الإسرائيلية قتيلاً بالرصاص خلال مداهمة في نابلس، ليرتفع عدد القتلى هذا الأسبوع إلى أربعة، بينهم ثلاثة مراهقين.

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وحمل المشيّعون الجثمان المكفّن على الأكتاف وسط هتافات وشعارات، فيما لوّح آخرون بالأعلام الفلسطينية وردّدوا آيات قرآنية جماعية في مشهد مهيب عمّته حالة من الحزن الصاخب.

واعترف الجيش الإسرائيلي بالواقعة، مبرّراً إطلاق النار بمحاولة جنوده توقيف شاب بزعم رشقهم بالحجارة، دون أن يقدّم تفسيراً لدخول قواته إلى نابلس، كبرى حواضر الضفة الغربية.

يُعدّ مقتل شتية الحالة الرابعة لفلسطيني يُقتل برصاص مستوطنين أو جنود إسرائيليين خلال الأسبوع الجاري. وشملت موجة العنف حوادث إطلاق نار وقعت في مناطق متفرقة جغرافياً، امتدت من مدينة الخليل جنوباً، وصولاً إلى بلدتي المغير ودير دبوان القريبتين من رام الله في وسط الضفة الغربية.

وتتزايد التحذيرات الصادرة عن جهات فلسطينية وجماعات حقوقية ومراقبين دوليين من تفاقم دوامة العنف في الضفة الغربية المحتلة، ويصفون الوتيرة الحالية بأنها "مقلقة" لاستهدافها الشبان بشكل متكرر، معتبرين أن هذه العمليات تترافق مع هجمات ممنهجة تشمل إحراق الممتلكات وتخريبها، إلى جانب تصاعد عمليات التهجير التي تستهدف التجمعات السكانية الزراعية.

وبلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين 40 شخصاً منذ مطلع العام، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بينهم 11 سقطوا بنيران المستوطنين، في رقم يناهز ضعف الحصيلة السنوية المسجّلة عام 2025.