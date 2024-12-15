الحرب على غزة: مجازر إسرائيلية على وقع مفاوضات التبادل ونتنياهو يؤكد "غيرنا الشرق الأوسط وسنستمر"

تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ436، حيث أسفرت الغارات الجوية عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال. استهدفت الهجمات مدارس ومرافق إيواء النازحين، مثل مدرسة الماجدة وسيلة في غرب غزة، بالإضافة إلى خيام النازحين في عزبة بيت حانون ومحيط الشيخ زايد.
وفي الوقت ذاته، تعرض مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة للقصف، مما عرقل عمل الطواقم الطبية التي كانت تحاول التعامل مع الأعداد الكبيرة من الإصابات. في هذه الأثناء، شددت القوات الإسرائيلية حصارها على مناطق جنوب شرق جباليا، وأصدرت أوامر إخلاء فورية للسكان، وسط مخاوف من تكرار القصف العشوائي على المدنيين.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن العمليات العسكرية في غزة قد تقترب من نهايتها، مع احتمالية تزامن ذلك مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه. وأوضح مسؤول حكومي أن ترامب يضغط لإنهاء العمليات من خلال صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرًا إلى تقدم في المفاوضات الجارية.
من جهة أخرى، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر سيناقش الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، مع تقديرات تشير إلى إمكانية تحول الضفة إلى جبهة قتال رئيسية. وتشهد الضفة تصعيدًا في عمليات المداهمة والاعتقالات، مما يزيد من التوترات في ظل استمرار المواجهات في غزة.
الطيران الإسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس وسقوط 20 قتيلا فلسطينيا
قال الدفاع المدني إن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مدرسة "أحمد عبد العزيز" التي تؤوي نازحين غربي خان يونس مساء هذا اليوم وهرعت طواقم الإغاثة وانتشلت عددا من القتلى والمصابين بينهم نساء وأطفال، وأفادت وسائل إعلام محلية عن سقوط 20 قتيلا في القصف الإسرائيلي بينهم أطفال ونساء.
قنصل إسرائيل في نيويورك: نحن أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة تبادل مع حماس
قال ابلقنصل الإسرائيلي في نيويورك أوفير أكونيس: "في هذه المرحلة، يمكننا القول إننا أقرب من أي وقت مضى إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة"، وأضاف أكونيس: "نتوقع أخبارًا طيبة. هذه مفاوضات صعبة ومعقدة للغاية، لكننا جميعًا نريد أن نرى الجميع في ديارهم قريبًا".
نتنياهو: سنعمل على الاستيطان في هضبة الجولان
وافقت إسرائيل يوم الأحد على مضاعفة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة، في الوقت الذي قالت فيه إسرائيل إن التهديدات من سوريا لا تزال قائمة رغم اللهجة المعتدلة لقادة المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: ”تعزيز الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهو مهم بشكل خاص في هذا الوقت. سنستمر في التمسك بها ونعمل على ازدهارها والاستيطان فيها" بحسب تعبيره.
السعودية تدين خطة إسرائيل مضاعفة عدد سكان هضبة الجولان وتعتبره تخريبا لسوريا الجديدة
أدانت المملكة العربية السعودية خطة إسرائيل لمضاعفة عدد سكان هضبة الجولان، واعتبرتها محاولة ”تخريب“ سوريا.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن ”شجبها واستنكارها“ للخطة التي وصفتها بأنها جزء من ”التخريب المستمر لفرص استعادة الأمن والاستقرار في سوريا“ بعد أن أطاح الثوار بقيادة الإسلاميين بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع.
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها. pic.twitter.com/czIPTlp6hZ— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 15, 2024
نتنياهو: نغير وجه الشرق الأوسط وسنواصل العمل ضد إيران في كل ساحة وكل وقت
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول تصميم إسرائيل على مواصلة العمل ضد إيران ووكلائها المسلحين كلما حاولوا إلحاق الضرر بالدولة اليهودية.
ويقول نتنياهو إنها كانت ”محادثة ودية للغاية ودافئة جدًا ومهمة جدًا“ حول ضرورة أن ”تستكمل إسرائيل انتصارها“.
ويضيف: ”نحن ملتزمون بمنع حزب الله من إعادة التسلح“. ”هذا اختبار مستمر لإسرائيل، ويجب أن نواجهه - وسنواجهه. أقول لحزب الله وإيران بعبارات لا لبس فيها - لمنعكم من إلحاق الأذى بنا، سنواصل العمل ضدكم بقدر ما تقتضيه الضرورة، في كل ساحة وفي كل وقت“.
ويكرر نتنياهو أن الغارات الجوية الأخيرة على المواقع العسكرية السورية جاءت لضمان عدم استخدام الأسلحة ضد إسرائيل في المستقبل. ويقول إن إسرائيل ضربت أيضًا طرق توريد الأسلحة إلى حزب الله.
ويقول نتنياهو بحزم: ”ليس لدينا مصلحة في صراع مع سوريا.“ ويقول نتنياهو بحزم: ”ليس لدينا مصلحة في صراع مع سوريا. ”سنحدد سياسة إسرائيل تجاه سوريا وفقًا للواقع الناشئ على الأرض“.
ويقول: ”سوريا ليست سوريا نفسها“، معتبراً أن إسرائيل تغيّر الشرق الأوسط. ”لبنان ليس لبنان نفسه، وغزة ليست غزة نفسها، وقائد المحور - إيران - ليس إيران نفسها.“
نتنياهو: نعمل دون كلل لإعادة المختطفين الإسرائيليين
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء نتنياهو قوله: "نعمل باستمرار على إعادة أسرانا المختطفين إلى ديارهم، وكلما قل الحديث عن ذلك كان ذلك أفضل" بحسب تعبيره.
ويعقد نتنياهو اجتماعًا لمجلس الأمن القومي في مقر القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي في القدس الليلة.
هليفي: نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هليفي في هضبة الجولان خلال لقاء مع قيادة الجبهة الشمالية: نحن لا نتدخل في ما يحدث في سوريا - نحن هنا لمنع العناصر الإرهابية من الاستقرار هنا بحسب زعمه.
הרמטכ״ל לכוחות צה״ל ברמת הגולן: אנחנו לא מתערבים במה שקורה בסוריה - אנחנו כאן כדי למנוע מגורמי טרור להתיישב פה pic.twitter.com/IKPGyS0Ylr— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 14, 2024
ارتفاع عدد القتلى الصحفيين في قطاع غزة إلى 196 صحفيا وصحفية بعد مقتل مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الضحايا الصحفيين إلى 196 قتيلا صحفياً وصحفية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بعد الإعلان عن مقتل مصور قناة الجزيرة القطرية أحمد اللوح في المحافظة الوسطى.
مجلس المستوطنات يدعو إلى إخلاء الفلسطينيين من بيوتهم في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية
طالب كبار قادة المستوطنات المجلس الوزاري الأمني المصغر بإخلاء الفلسطينيين القاطنين في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وما يصفونه بمراكز أخرى للإرهاب الفلسطيني، من أجل التصدي للمجموعات الفلسطينية المسلحة ”تماماً كما فعلوا في قطاع غزة“، بما في ذلك من خلال هدم واسع النطاق للمباني في هذه الأماكن.
وفي رسالة إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر، دعا يسرائيل غانز، رئيس منظمة ”يشع“ الاستيطانية التي تمثل كل مستوطنات الضفة الغربية، مع 14 رئيس بلدية من رؤساء سلطات المستوطنات والمجالس الإقليمية، في رسالة إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية إلى تقييد حرية حركة الفلسطينيين على الطرق الرئيسية في الضفة الغربية لأغراض أمنية.
لابيد يتهم ساعر بالهروب من المواجهة بعد قرار إغلاق سفارة إسرائيل في دبلن
أدى قرار وزير الخارجية غدعون ساعر إغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا إلى مواجهة ساخنة بينه وبين زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي وصف موقف أيرلندا العدائي بأنه مجرد انتقاد.
وقال لابيد إن قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في إيرلندا هو انتصار لمعاداة السامية والمنظمات المعادية لإسرائيل حسب تعبيره. وأكد أن الطريقة للتعامل مع الانتقادات ليست بالهروب بل بالبقاء والقتال!
انتقاد أغضب ساعر ودفعه إلى رد شديد اللهجة وقال للابيد أخجل من نفسك: ”إن الإجراءات والخطابات المعادية للسامية التي تتخذها أيرلندا ضد إسرائيل تقوم على نزع الشرعية عن الدولة اليهودية وشيطنتها وعلى ازدواجية المعايير. لقد تجاوزت إيرلندا جميع الخطوط الحمراء في علاقتها مع إسرائيل. إن إسرائيل ستستثمر مواردها في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم وفق أولويات مستمدة أيضًا من موقف الدول المختلفة تجاهها“.
ההחלטה לסגור את שגרירות ישראל באירלנד היא לתת נצחון לאנטישמיות ולארגונים האנטי ישראלים. הדרך להתמודד עם בקורת היא לא לברוח, אלא להישאר ולהלחם!— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) December 15, 2024
رئيس وزراء أيرلندا يعرب عن أسفه لقرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن
قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن ”مؤسف للغاية“.
وكتب هاريس على موقع ”إكس“: ”أرفض تمامًا التأكيد على أن أيرلندا معادية لإسرائيل، فأيرلندا مؤيدة للسلام، ومؤيدة لحقوق الإنسان ومؤيدة للقانون الدولي“ وأضاف أن ”أيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. أيرلندا ستدافع دائمًا عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.“
كان وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر قرر في وقت سابق اليوم إغلاق السفارة بزعم أن سياسة دبلن "متطرفة معادية لإسرائيل"
وكانت إسرائيل قد استدعت سفيرها في أيار/مايو بعد أن أصبحت إيرلندا واحدة من ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي قالت إنها ستعترف بدولة فلسطينية من جانب واحد. ولم تستدعِ أيرلندا مبعوثها إلى إسرائيل.
This is a deeply regrettable decision from the Netanyahu government. I utterly reject the assertion that Ireland is anti-Israel. Ireland is pro-peace, pro-human rights and pro-International law. https://t.co/rDga5GpT3u— Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) December 15, 2024
الدفاع المدني في غزة: اشتعال النيران بشكل كبير في مصنع البدر شمال غزة جراء قصف مدفعي إسرائيلي
قال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة إن طواقمه عملت على إخماد حريق نشب في مصنع "البدر" بشارع يافا في منطقة الدرج شمالي مدينة غزة جراء استهداف إسرائيلي بقذيفة دبابة، وأضاف الدفاع المدني في بيانه إن إخماد النيران المشتعلة استمرت أكثر من 3 ساعات متواصلة للسيطرة عليها.
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إسرائيل تمنع إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية
مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: إسرائيل تواصل إغلاق جميع المعابر وتمنع إدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى القطاع.
القطاع وصل إلى مرحلة كارثية بسبب انتهاج حكومة نتنياهو سياسة التجويع.
ندعو مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لإدارة أزمة الغذاء الخطيرة في القطاع.
نُطالب الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه ما يتعرض له شعبنا.
ندق ناقوس الخطر لجميع دول العالم، ونطالبها بوضع حد لما يعيشه القطاع.
المسيرات الإسرائيلية تلقي قنابل على سيارات الإسعاف في شمال غزة
قال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية إن الجيش الإسرائيلي يلقي من خلال طائراته المسيّرة "كواد كوبتر" قنابل على سيارات الإسعافات ما أدى إلى إصابة عدد من المسعفين.
إغلاق الطريق الواصل بين القدس وتل أبيب بدعوى حدث أمني
نصبت الشرطة الإسرائيلية الحواجز في منطقة القدس وعلى شارع رقم 1 وهو الطريق السريع الواصل بين القدس وتل أبيب، بحجة مطاردة مشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم. كما تم إرسال وحدة تابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك) إلى مكان الحادث. وقد تم إيقاف مركبة مشبوهة وتفتيش ركابها بحسب هيئة البث الإسرائيلية وكما تم اعتقال سائق سيارة أخرى.
وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب زيادة ميزانية الجيش لتمكيننا من الدفاع عن أنفسنا بأنفسنا
رد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على وزارة المالية التي صاغت قرارا بمعارضة أي زيادة في ميزانية الدفاع حيث قال إن "إسرائيل يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، بنفسها، ضد أي تهديد". وأضاف كاتس إن المخاطر حسب وصفه لم تختف كما أن التطورات الأخيرة في سوريا تزيد من شدة التهديد على الرغم من المظهر المعتدل الذي يدعي المعارضة المسلحة إظهاره حسب زعم كاتس.
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية إلى نحو 45 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 106,750
التقرير الاحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء الحرب الاسرائيلية المستمرة لليوم الـ346 على قطاع غزة.
الجيش الاسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 قتيلا و 135 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ارتفاع حصيلة الحرب الاسرائيلية الى 44,976 قتيلا و 106,759 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.
موقع واللا العبري عن رئيسة اتحادي كرة القدم النرويجية : نعمل من أجل فرض عقوبات على إسرائيل في الفيفا.
زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ليبرمان: الدعوات المتكررة للحاخام الأكبر ضد التجنيد الإجباري مدانة وغير قانونية
قائد الحرس الثوري الإيراني: ما جرى في سوريا درس مرير وصعب ويجب التعلم منه
مكتب نتنياهو: تصريحات الحاخام الأكبر السابق يتسحاق يوسف مرفوضة وتستحق الإدانة ولن نقبل بأي مظاهر لرفض التجنيد
الدفاع المدني بغزة: طواقمنا وطواقم وزارة الصحة تنتشل جثمان قتيل قرب مسجد المصري بمنطقة خربة العدس شمال شرقي رفح جنوب قطاع غزة
إسرائيل اليوم: نتنياهو أجرى مشاورات حول اليوم التالي للحرب بغزة
قناة كان العبرية: قطر ومصر تمارسان ضغطًا مزدوجًا على حركة حماس للقبول بمقترح صفقة التبادل
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو وترامب ناقشا التطورات بسوريا وإيران وغزة
ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أجريا اتصالًا هاتفيًا الليلة الماضية، تم خلاله مناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى الأوضاع في إيران وسوريا.
قوات إسرائيلية تحاصر مدرسة "خليل عويضة" التي تؤوي نازحين في عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يوظف مئات المدنيين في غزة ولبنان وسوريا
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على مئات المدنيين في تنفيذ أعمال خطيرة في قطاع غزة ولبنان وسوريا بسبب النقص في القوى العاملة.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش يستخدم جرافات مدنية لتدمير منازل الفلسطينيين في محوري نتساريم وفيلادلفيا بقطاع غزة. كما يستعين بالعمال والمقاولين المدنيين على الحدود مع سوريا لإقامة السواتر الترابية وحفر الخنادق.
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق تشاك فريليخ: حرب غزة ستنتهي فقط من خلال إبرام اتفاق
مسؤولون إسرائيليون يتهمون نتنياهو وحكومته باستغلال الحرب للحفاظ على الائتلاف الحكومي
اتهم مسؤولون إسرائيليون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته باستغلال الحرب لتحقيق مصالح سياسية والحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود باراك، إن إسرائيل "تتجه نحو وضع خطير ينطوي على تنفيذ انقلاب تحت ستار الحرب".
من جانبه، انتقد أفيغدور ليبرمان الحكومة قائلاً إن "حكومة نتنياهو تثير قضايا خلافية في وقت الحرب للحفاظ على الائتلاف، حتى لو أدى ذلك إلى تهديد وحدة الشعب الإسرائيلي وأمنه".
قناة الـ14 الإسرائيلية: المجلس المصغر الإسرائيلي سيبحث الأوضاع في الضفة الغربية، و تقديرات إسرائيلية بتحولها لجبهة قتال رئيسية.
إسرائيل اليوم: مسؤول حكومي يكشف عن قرب نهاية الحرب على غزة بعد تسلم ترامب منصبه
أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلاً عن مسؤول حكومي إسرائيلي أن الحرب على قطاع غزة تقترب من نهايتها، لكن ذلك لن يحدث قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه. وأوضح المسؤول أن ترامب يسعى إلى إنهاء الحرب من خلال صفقة تبادل الرهائن، مشيرًا إلى تقدم ملموس في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بهذا الصدد.