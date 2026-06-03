أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض برج اتصالات تابع له في جنوب جزيرة قشم لقصف أميركي، مؤكدًا الرد عبر استهداف قاعدة أميركية ومقر الأسطول الخامس بالصواريخ والمسيّرات في الخليج، إضافة إلى استهداف سفينة أميركية ردًا على مهاجمة ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز.
وأشار الحرس الثوري إلى أن أي اعتداء سيُقابل برد "مختلف وأشد"، معتبرًا أن الرد الإيراني نُفذ بالفعل.
في المقابل، نفت القيادة المركزية الأميركية صحة ما أعلنه الحرس الثوري بشأن استهداف منشآت عسكرية أميركية في المنطقة، مؤكدة أنها أحبطت هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، ووصفت الرواية الإيرانية بأنها "كاذبة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، في وقت سابق أمس، إن المحادثات مع إيران "لا تزال مستمرة".
بالتوازي، يتواصل القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، فيما انتهت في واشنطن جلسات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين بيروت وتل أبيب، على أن تُستأنف الأربعاء وسط استمرار التصعيد العسكري.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل كان ممكنًا لولا "عقبة حزب الله"، بينما أكدت الخارجية الأميركية أن المفاوضات تتقدم نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل.
ميدانيًا، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 جنود جراء هجمات بمسيّرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين جنوبي لبنان.
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الجيش اللبناني: مقتل جندي نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق النبطية - كفرتبنيت جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوفين فوق مسكاف عام أطلقا من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان فوق مسكاف عام في شمال الدولة العبرية، في ثاني عملية من نوعها الأربعاء.
وقال الجيش في بيان "عقب صفارات الإنذار التي دوت قبل وقت قصير في منطقة مسكاف عام، اعترض سلاح الجو مقذوفين عبرا من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توعد هذا الأسبوع من استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، في حال إطلاقه صواريخ أو طائرات مسيّرة نحو شمال الدولة العبرية، متحدثا عن "معادلة جديدة" تحظى بموافقة الولايات المتحدة.
الجيش الكويتي يقول إن إيران أطلقت 30 صاروخا وطائرة مسيّرة
الجيش اللبناني يعلن إصابة ضابط وجندي جراء "استهداف" اسرائيلي لآلية عسكرية
وزارة الصحة اللبنانية: مقتل مسعفين وإصابة ثالث بجروح جراء غارة اسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في جنوب البلاد
قتل مسعفان وأصيب ثالث بجروح، الأربعاء، جراء غارة اسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، ما يرفع إلى 130 عدد المسعفين والعاملين في المجال الطبي الذين قتلوا منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحزب الله في آذار/مارس.
وأوردت الوزارة في بيان "العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر سيارة إسعاف لجمعية الرسالة" التابعة لحركة أمل، حليفة حزب الله، ما أسفر عن "استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثالث بجروح خطرة جدا".
ونشرت الوزارة صورا لسيارة الإسعاف، أظهرت تضرر واجهتها الأمامية بشكل كبير، بينما تناثرت حولها على الأرض كمامات ومعدات طبية أخرى.
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ عند جلّ الحَمّار في بلدة العديسة جنوبي لبنان بقذائف المدفعيّة
63 جريحا على الأقل في الهجوم الإيراني على مطار الكويت
ترامب يقول إنّه "يرغب بلقاء" المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نشرت الأربعاء عن رغبته في لقاء المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي.
وقال ترامب في مقابلة مع "نيويورك بوست": "أرغب في لقائه، وربما سنلتقي في مرحلة ما، بناء على ما تؤول إليه الأمور".
الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن الهجوم على الكويت
أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته، الأربعاء، عن الهجمات التي استهدفت الكويت ليلا، مشيرا إلى أنّها جاءت ردّا على هجمات أميركية على ناقلة نفط إيرانية وعلى جزيرة قشم في مضيق هرمز.
وقال الحرس في بيان: "ردا على هذا العدوان، تعرّضت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت التي تضم طائرات مروحية، وكذلك مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، لهجوم بالصواريخ وطائرات مسيرة من قبل قوات الحرس".
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في محيط بلدة البيّاضة جنوبيّ لبنان بصلية صاروخيّة
استئناف جزئي للرحلات من مطار الكويت الدولي بعد الهجوم الإيراني
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، الأربعاء، استئناف الرحلات جزئيا من مطار الكويت الدولي، بعدما علّقت حركة الملاحة الجوية إثر هجوم إيراني ألحق أضرارا جسيمة بعدد من مرافق المطار.
وأكدت الهيئة في بيان "استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب (T4) وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية".
الخارجية الكويتية: الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا مشبوها اجتاز الحدود من لبنان
مستشار للمرشد الإيراني يتوعد بـ"سيل من الصواريخ والمسيّرات" في حال تجدد الهجمات الأميركية
توعد أحد مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي، الأربعاء بـ"سيل من الصواريخ والمسيّرات" في حال تجدد الهجمات الأميركية على إيران.
وكتب محسن رضائي، وهو قائد سابق للحرس الثوري، في منشور على منصة "إكس": "عند أي إطلاق وأي اعتداء، سيكون الرد سيلا من الصواريخ والمسيّرات"، مشددا على أن "المعتدي ستتم معاقبته سريعا".
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 3 بلدات وقرى جنوبي لبنان
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في المنارة وكريات شمونة للتحذير من صواريخ ومسيرات أطلقت من لبنان
الخارجية الإيرانية تحمّل الكويت والبحرين مسؤولية الهجمات الأميركية الليلية
نددت طهران بشدة الأربعاء بالهجمات الأميركية التي استهدفت خلال الليل ناقلة نفط وجزيرة إيرانيتين، محمّلة المسؤولية عنها الى الكويت والبحرين.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أنها "تدين بشدّة الخطوات العدائية للجيش الأميركي الإرهابي الذي هاجم ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز ومحطة اتصال على جزيرة قشم في وقت مبكر صباح الأربعاء"، لافتة الى "المسؤولية المباشرة والصريحة لقادة الكويت والبحرين في الخطوات العدائية التي نُفذت الليلة الماضية".
وكان الجيش الأميركي أعلن ليل الثلاثاء أنه أطلق صاروخا على ناقلة نفط كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني رغم الحصار الذي تفرضه واشنطن. كما أكد لاحقا اعتراض هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات على الكويت والبحرين، وشنّ ضربات على "محطة تحكم أرضية عسكرية" إيرانية في جزيرة قشم.
طهران تندد بالهجمات الأميركية على ناقلة نفط وجزيرة إيرانيتين
مصدر طبي لـ "فرانس برس": مقتل ستة أشخاص في ضربتين إسرائيليتين قرب صور جنوبي لبنان
قتل ستة أشخاص في ضربتين إسرائيليتين، الأربعاء، قرب مدينة صور بجنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر طبي وكالة "فرانس برس" فيما تواصل إسرائيل هجماتها على جنوب البلاد.
وأوضح المصدر، طالبا عدم كشف هويته، أن أربعة سوريين وفلسطينيَّين اثنين قتلوا في ضربتين إسرائيليتين على منطقة الحوش، بعدما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بغارتين إسرائيليتين على طريقين في المنطقة.
مستشار الرئيس الإماراتي يدعو إلى موقف خليجي "صلب وموحد" في وجه الهجمات الإيرانية
إعلام لبناني رسمي: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق خلدة جنوبي بيروت
مصادر روسية وأوكرانية: مسيّرات أوكرانية شنت ضربات على سان بطرسبورغ حيث يُفتتح المنتدى الاقتصادي
استهدفت مسيّرات أوكرانية، صباح الأربعاء، منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في سان بطرسبورغ حيث يفتتح اليوم منتدى اقتصادي مهم يجمع عددا من القادة الروس، على ما أفاد مسؤولون روس وأوكرانيون.
وأشار حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف إلى تضرر "عدة" بنى تحتية جراء الهجوم من دون وقوع قتلى، فيما أوضح مسؤولون أوكرانيون أن الهدف هو بلبلة المنتدى الذي يشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويستمر ثلاثة أيام.
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير صواريخ ومسيّرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية في المملكة
الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذارًا بإخلاء قرى في جنوب لبنان تمهيدًا لقصفها
إعلام رسمي: تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت بعد استهدافه بهجوم
أعلن الجيش الكويتي، الأربعاء، تعرّض مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات إيرانية مسيّرة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.
وقال الجيش في منشور على منصة إكس، إنّ "عددا من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت اليوم مبنى الركاب (T1) بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص".
وعلّقت هيئة الطيران المدني حركة الملاحة الجوية وتمّ تحويل الرحلات إلى مطارات أخرى، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا".
وزارة الدفاع الكويتية: مسيّرات إيرانية استهدفت مبنى للركاب بمطار الكويت ما أدى إلى إصابات وخسائر مادية جسيمة
وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل خمسة أشخاص بغارات إسرائيلية على الجنوب وجرح موظفين في مستشفى
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل وجرح 48 آخرين.
وأوضحت الوزارة في بيان أن من بين المصابين في الغارات التي استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب "طبيبا وخمسة موظفين من مستشفى تبنين الحكومي الذي تعرض لأضرار في حلقة إضافية من مسلسل الاعتداءات التي ينفذها العدو الإسرائيلي على المستشفيات والمراكز الصحية".