وأشار الحرس الثوري إلى أن أي اعتداء سيُقابل برد "مختلف وأشد"، معتبرًا أن الرد الإيراني نُفذ بالفعل.

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في المقابل، نفت القيادة المركزية الأميركية صحة ما أعلنه الحرس الثوري بشأن استهداف منشآت عسكرية أميركية في المنطقة، مؤكدة أنها أحبطت هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، ووصفت الرواية الإيرانية بأنها "كاذبة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، في وقت سابق أمس، إن المحادثات مع إيران "لا تزال مستمرة".

بالتوازي، يتواصل القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، فيما انتهت في واشنطن جلسات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين بيروت وتل أبيب، على أن تُستأنف الأربعاء وسط استمرار التصعيد العسكري.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل كان ممكنًا لولا "عقبة حزب الله"، بينما أكدت الخارجية الأميركية أن المفاوضات تتقدم نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل.

ميدانيًا، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 جنود جراء هجمات بمسيّرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين جنوبي لبنان.

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