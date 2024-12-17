أنا صهيوني والحاخامات وأصدقائي اليهود كانوا دوما إلى جانبي.. بايدن يحتفل بعيد حانوكا في البيت الأبيض

بقلم: يورونيوز

تعتبر الجالية اليهودية في أمريكا أكبر تجمع لأتباع هذه الديانة في العالم خارج دولة إسرائيل حيث يبلغ عددهم 7.2 مليون شخص حسب إحصاء 2022 ويتركز معظمهم بالترتيب في ولايات نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجرسي وبنسيلفانيا. وهم يمثلون 2% من عدد الناخبين في هذا البلد

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البيت الأبيض يحتفي بعيد حانوكا..

أقام الرئيس جو بايدن وعقيلته جيل بايدن حفلا مساء الاثنين بمناسبة عيد الأنوار اليهودي وصحبهما في هذا الاحتفال زوج كامالا هاريس دوغ إمهوف.

"أنا صهيوني"

وقد ألقى المضيف كلمة على الحاضرين تناول فيها علاقته بالصهيونية التي ليست وليدة اليوم وردد عبارة كان قالها يوما حين كان عضوا في الكونغرس.

وقال بايدن في هذا الصدد: "إنني منذ زمن بعيد تعلمت أنه لا يجب على المرء أن يكون يهوديا ليصبح صهيونيا. وأنا صهيوني." وتوجه للحاضرين بالقول: "أتمنى لجميعكم عيد هانوكا سعيدا ويشرّفنا أنا وجيل وكامالا ودوغ أن نستقبلكم اليوم في البيت الأبيض.

وقد استغل الرئيس الأمريكي المناسبة للحديث بإسهاب عن العلاقة التي تربطه بأصدقائه وزملائه وأنصاره اليهود فقال": "إن الحاخامات وأصدقائي وزملائي اليهود كانوا دائما إلى جانبي أنا وعائلتي. لقد عشنا أوقاتا صعبة نعم وأنا صادق فيما أقول، لقد كانوا على عتبة بيتنا وداخل منزلنا ومعنا دائما."

"لقد علّمونا الكثير وحدثونا عن روح التفاؤل التي تعتري الشعب اليهودي. وفوق ذلك كله، علموني درسا واحدا وهو أنه لا يجب أبدا أن نيأس. الأمل، الأمل ثم الأمل. لقد رأيت قوة ذاك الأمل في حياتي وحياة أمتنا. الأسبوع المقبل، أنتم ستوقدون الشموع الثمانية في شمعداناتكم ورسالتي الأخيرة لكم في هذا العيد هي التالية: أنا كرئيس أقول لكم، حافظوا على ذلك الأمل. وانشروا نوركم، أنشروا نور تفاؤلكم وقبل ذلك كله أقول: حافظوا على إيمانكم.. حافظوا على هذا الإيمان".

ويبدأ عيد الأنوار اليهودي ليلة الأربعاء في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري المصادف لعيد الميلاد أيضا ويستمر الاحتفال بالمناسبة ثمانية أيام.

تعتبر الجالية اليهودية في أمريكا أكبر تجمع لأتباع هذه الديانة في العالم خارج دولة إسرائيل حيث يبلغ عددهم 7.2 مليون شخص حسب إحصاء 2022 ويتركز معظمهم بالترتيب في ولايات نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجرسي وبنسيلفانيا. وهم يمثلون 2% من عدد الناخبين في هذا البلد